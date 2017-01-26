Sertifikalı ilk yardım eğitim alan yargı çalışanları, olası bir kaza veya acil müdahale gereken hastalık durumunda, sağlık ekipleri gelene kadar hasta veya yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hayat kurtaracak.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu tarafından Adana Adliyesinde 'Acil Durum Eylem Planı' oluşturuldu. Bu kapsamda 4 ayrı binada hizmet veren Adana Adliyesinin çeşitli birimlerde görevli, aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katibi, teknisyen, şoför ve mübaşirlerin de bulunduğu 75 yargı çalışanı, Türk Kızılayı Adana Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde 15'er kişilik gruplar halinde 'Temel İlk Yardım Eğitimi' aldı.

Kalp masajından yaralanmalara kadar her konuda ilkyardım

Şube Müdürü ve İlk Yardım Eğitmeni Meltem Küçükgül ile eğitmen Halil Kamışlı tarafından, yargı çalışanlarına temel yaşam desteği, genel ilkyardım bilgileri ve acil taşıma teknikleri ile havayolu tıkanıklığı, bilinç bozuklukları, şok ve göğüs ağrısı, yaralanmalar, boğulmalar, kırık, çıkık, burkulmalar, böcek sokmaları, hayvan ısırıkları, zehirlenmeler, yanık, donma ve sıcak çarpmaları ile göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında uygulanabilecek ilkyardım konularında bilgiler verildi. Her grup için 2 gün süren çalışma boyunca, adliye çalışanları hem teorik hem de uygulamalı eğitime tabi tutuldu. Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalı ve yazılı sınavda başarılı olan yargı çalışanları, ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı.

Hasta veya yaralıya ilk müdahale

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kurumda yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hem iş sağlığını hem de güvenliğini sağlama noktasında çalışmalar yaptıklarını belirtti. Adliyede hem çalışanların hem de vatandaşların can güvenliğinin birici öncelik olduğunu kaydeden Yeldan, "Verilen bu eğitimlerle çalışanların sağlık açışından yaşam kaliteleri artacak, iş ortamı her yönüyle daha güvenli hale gelecek. Tüm yargı mensupları ve çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini en üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Temel İlkyardım Eğitimi'yle de çalışanlarımızın, olası bir durumda sağlık ekipleri gelene kadar hasta veya yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hayat kurtarmalarını sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Türk Kızılayı Adana Şube Müdürü Meltem Küçükgül de, ilk yardım eğitimleriyle muhtemel iş ve ev kazalarında oluşabilecek yaralanmalar ve ölümlerin engellenmeyi amaçladıklarını belirterek, "İlkyardım eğitimi alan kişi, örneğin kalp krizi geçiren veya solunum yolu tıkanıklığını yaşayan birine hemen ilk yardım müdahalesini yaparak ölümden kurtarıyor. Adliye çalışanlarına verdiğimiz eğitim de çok başarılı geçti. Onlar da artık hayat kurtaracak ilkyardımcılar oldu" diye konuştu.