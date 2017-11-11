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Yargıda Whatsapp hızı

Türkiye Barolar Birliği'nin resmi verilerine göre, ülke genelinde 2016 yılı sonu itibariyle 57 bin 985 erkek, 42 bin 476'sı kadın olmak üzere 100 bin 461 avukat hizmet veriyor.

Yargıda Whatsapp hızı

11 Kasım 2017 11:15

Türkiye Barolar Birliği'nin resmi verilerine göre, ülke genelinde 2016 yılı sonu itibariyle 57 bin 985 erkek, 42 bin 476'sı kadın olmak üzere 100 bin 461 avukat hizmet veriyor. Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 100 bini aşkın avukatı yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Daire, avukata Whatsapp üzerinden yapılan tebligatı geçerli saydı. 

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bir dava sebebiyle sanık ve avukatına çağrı kağıdı ve tebliğnamenin tebliği için Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazıldı. Müzekkerede istenilen hususların tarihli olması ve ivedilik arz etmesi sebebiyle Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli personel tarafından adı geçen avukata telefon ile ulaşılarak bilgi verildi. Avukatın talebi üzerine müzekkere ekinde gönderilen çağrı kağıdı ve tebliğnameyi Whatsapp aracılığıyla avukata gönderildi. Bunun üzerine avukat Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek müvekkili ile görüştü.

Avukat, müvekkilinin duruşma sebebiyle oluşacak olan ulaşım ve diğer masrafları karşılamadığını bu sebeple duruşmaya katılmayıp müzekkere ekinde gönderilen çağrı kağıdı ve tebliğnameyi tebliğ almayacağını bildirdi. Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı yaşanılanları tutanak haline getirip Yargıtay 14. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Daire, verdiği emsal nitelikte kararla; Whatsapp'tan yapılan tebligatı kabul etti. Avukatın tebligatı elden almadığı yönündeki itirazları oy birliği ile reddedildi.

Süleyman Aydın

Etiketler: whatsapp, yargı

 

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