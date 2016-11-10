Sağlık Bakanlığı tarafından önceki yıllarda yapılan sınavı kazanan adayların şube müdürü olarak ataması yapıldı. Sınav ilanında atamanın yapılması halinde ‘mazeret halleri hariç’ iki yıl tayin talebinde bulunulamayacağı şartı yer aldı. Ancak atamaların yapılmasının ardından bakanlık, yönetmelik değişikliği yaparak, mazeret tayinlerini de geçerlilikten kaldırdı. Bunun üzerine Sağlık-Sen, üyesi H.S. adına konuyu yargıya taşıdı. Dosyayı görüşen Ordu İdare Mahkemesi, söz konusu sınavın ilan metninde ‘mazeret halleri hariç’ ibaresi bulunduğunu, bu sebeple bu haller için tayin talebinin kabul edilmesi ve gerçekleşmesi gerektiğine karar verdi.