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Yargıtay, cinsel istismarda bulunan 3 erin 45 yıl hapis cezasını onadı

Gasp ve hırsızlık suçlarından Erzurum 1. Sınıf Askeri Cezaevi’nde kalan er U.S.’ye cinsel istismarda bulunan 3 er hakkında Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'cinsel istismar' suçundan üç ere verdiği 15’er yıl hapis cezasının dava dosyasını inceleyen Yargıtay 14. Ceza Dairesi, hapis cezalarının oy birliğiyle onamasına karar verdi.

Yargıtay, cinsel istismarda bulunan 3 erin 45 yıl hapis cezasını onadı

29 Eylül 2016 09:48

Cinsel istismar olayı, 10 Ağustos 2012 tarihinde 9. Kolordu Komutanlığı’na bağlı Karskapı Birinci Sınıf Askeri Cezaevi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinde kalan 24 yaşındaki er E.D., yatağına çağırdığı 25 yaşındaki U.S.’ye, 24 yaşlarındaki er arkadaşları F.K. ve V.V. ile birlikte cinsel istismarda bulundu. Kimseye anlatmaması için tehdit edilen U.S., ertesi sabah yaşananları cezaevindeki komutana bildirdi. Bunun üzerine askeri mahkemeye çıkarılan E.D., F.K. ve V.V. 15 Ağustos 2012 tarihinde tutuklandı. Daha sonra dosya, görevsizlik kararıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. 3 er hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Koğuşta uyumak için yatağa geçtiği sırada E.D.’nin kendisini yanına çağırdığı ileri süren U.S., "F.K. ve V.V.'yi de, sırayla cinsel istismar bulunanları rütbeli komutanlarıma bildirdim" diye konuştu.

Yargıtay üç sanığa verilen 15'er yıl hapis cezasını onadı

V.V., F.K. ve E.D., 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olurken, Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkeme heyeti, E.D., F.K. ve V.V.’yi mağdur U.S.’ye karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan önce 8 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, eylemin birden fazla kişiyle yapıldığını dikkate alarak cezayı yarı oranında artırarak 12 yıla çıkardı. Heyet, bu cezayı da 1/4 oranında artırarak 3 sanığı 15’er yıl hapis cezasına çarptırarak, tutuklanmalarına karar vermiş, dosya Yargıtay’a gönderilmişti.

Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 14. Ceza Dairesi heyeti, E.D., F.K. ve V.V.’ye verilen 15’er yıl, toplamda 45 yıl hapis cezasının oy birliğiyle onamasına karar verdi. 

Etiketler: cinsel istismar, Yargıtay


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