Yargıtay, “Kayıp-kaçak bedelinde geçmişe etkili yeni yasa çıktı; mahkemeler baksın öyle karar versin” diyerek bozma kararı verdi.

17 Haziran’da yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kanunu değişikliği ışığında, 17 Haziran öncesinde açılan ve halen görülmekte olan onbinlerce dava yasa geçmişe etkili olmak üzere çıkarıldığı için mahkemelerce reddedilecek. Yargıtay’a temyize gelen 5 bin 500 dava da bu örnek karar ışığında bozulacak.

Örnek dosyaya göre, davacı şirket, abonesi olduğu Başkent Elektrik Dağıtım AŞ’den Şubat 2005 ile Aralık 2012 dönemlerine ait 3 bin lira kayıp-kaçak bedelinin faizi ile tahsilini istedi. Daha sonra dilekçe ile talebini 64 bin 857 liraya yükseltti. Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, YHGK’nın “kayıp-kaçak bedeli vatandaştan alınamaz” kararına dayanarak davayı kabul etti. Karar temyize gitti. Yargıtay yeni düzenlemeyi gerekçe göstererek kararı davalı şirket yararına bozdu. Kararda yasal düzenleme ile mahkemelerin yetkilerinin sınırlandırılıp EPDK’nun kanuni yetkisinin genişletildiği ve kayıp-kaçak bedelinin maliyet unsuru kapsamına dahil edildiği belirtildi.

Oya Armutçu - Hürriyet gazetesi