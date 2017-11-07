Yargıtay'dan emsal karar: 'Terbiyesizlik yapma' sözü hakaret sayılmadı

Yüksek mahkeme, avukatın icra memuruna sarf ettiği sözün hakaret içermediğine hükmetti.

Antalya'da görev yapan stajyer bir avukat, dosya takibi için gittiği icra müdürlüğündeki memurla dosya atma meselesinden tartışmaya başladı. İcra memurunun kendisinden ısrarlı bir şekilde dosya atmasını istemesi üzerine çıkan tartışmada avukat, memura 'lütfen terbiyesizlik yapmayın' dedi. Diğer görevlilerin araya girmesiyle tartışma bitti. Rencide olduğunu düşünen icra memuru, hakarete uğradığını belirterek Antalya 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Olay tarihinde stajyer olan avukat, hakaret suçundan mahkum edildi. Temyiz edilen kararda son sözü Yargıtay 18. Ceza Dairesi söyledi. Daire, hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekti. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Sanığın, suç tarihinde, stajyer avukat olarak bulunduğu icra dairesinde, katılan icra memurunun kendisinden ısrarlı bir şekilde dosya atmasını istemesi üzerine çıkan tartışmada, katılana hitaben söylediği kabul edilen 'lütfen terbiyesizlik yapmayın' şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Sanığın katılana yönelttiği sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri, ve kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi gerekmektedir. Hakaretin haksız fiile tepki olarak işlendiğinden bahisle sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği düşünülmeden, anılan maddenin 4-d fıkrası uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi yasaya aykırıdır. Hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Süleyman Aydın

