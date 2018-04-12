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Yargıtay’ın tarihi kararı kadınları sevindirdi

Yargıtay’ın kocasından boşanmış bir kadının, velayeti kendisine verilmiş olan çocuğuna kendi soyadını verileceğine ilişkin emsal oluşturacak kararı kadınları sevindirdi.

Yargıtayın tarihi kararı kadınları sevindirdi

12 Nisan 2018 13:59

Yargıtay’ın, eşler arasında yaşanan boşanmanın ardından reşit olmayan çocukların velayetinin anneye verildiği takdirde çocukların annenin soyadını alabileceğine ilişkin emsal kararı kadınlar tarafından olumlu karşılandı. Diyarbakırlı kadınlar, kararın önemli ve sevindirici olduğunu belirtti.

Gülşen Çiftçi Özdemir, kararın kadınlar açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Her şekilde bir kadının kendi çocuğuna soy ismini verebilmesi lazım. Şuana kadar geç kalınmıştı. Kadının erkekten bağımsız kendi soy ismini her şekilde kullanabilmesi lazım. Ben de çift soyadı kullanıyorum. Evliliklerde bu tarz sıkıntıların yaşanmamasının diliyoruz ancak bir kadının çocuğuna kendi soy ismini vermesi kadar doğal bir şey olamaz” dedi.
Mukaddes Akdeniz, kararın çok iyi olduğun belirterek, “Bu ataerkil yapının yıkılması anlamına geliyor. Aynı zamanda çocuklar sorumsuz ve ilgisiz babalarının soyadını taşıyacağına ona emek veren annenin soyadını almış olacak” diye konuştu.

Berren Geçer ise Yargıtay’ın güzel bir karar verdiğini anlatarak, “Kendi soy ismimin devamını getirmek, çocuğuma vermek güzel bir şey. Güzel bir karar olmuş” ifadelerinde bulundu.  

Ejder Ediz Işık

Etiketler: Yargıtay

 

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