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Yarı Maraton sona erdi

Yenikapı Miting alanından başlayıp yine aynı noktada sona eren ve 5 bin 100 sporcunun katıldığı Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu, sona erdi.

Yarı Maraton sona erdi

30 Nisan 2017 11:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş. tarafından düzenlenen ve 22’si erkek 32 elit sporcunun yarıştığı Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu, sona erdi. Yenikapı alanından başlayan 21 kilometrelik yarı maraton, Eyüp-Feshane güzergahından dönülerek yine Yenikapı Miting alanında son buldu.

Erkeklerde İsmail Juma
Elit erkeklerde Tanzanyalı atlet İsmail Juma, 1.00.09’luk derecesiyle parkur rekoru kırarak 1. oldu. Terefa Debela 1.00.22’lik derecesiyle 2., Edwin Kipsang Rotich de 1.00.37 ile 3. sırada yer aldı. İlk 10’a giren tek Türk atlet ise Kaan Özbilen oldu.

Kadınlarda Chepngetich
Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu Elit Kadınlarda Ruth Chepngetich, 1.06.19’luk derecesiyle parkur rekoru kırarak 1. olurken, Eunice Kurwa 1.06.46 ile 2., Worknesh Degefa ise 1.08.55’lik derecesiyle 3. sırada yer aldı.

Ödüller sahiplerini buldu
Maratonda birinciler 10 bin Dolar ödül kazanırken, ikincilere 7 bin 500 Dolar, üçüncülere ise 5 bin Dolar ödül verildi. Bunun yanında parkur rekoru kıran sporculara 5 bin Dolar’lık ek ücret verilecek. Atletlere kupa ve madalyalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi. 

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu


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