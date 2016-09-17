Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Yarım asır bir yastığa baş koyanlara ödül

Yarım asır bir yastığa baş koyanlara ödül

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, evliliklerinde 50 yılı geride bırakan çiftler ödüllendirildi.

Yarım asır bir yastığa baş koyanlara ödül

17 Eylül 2016 16:40

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 94'üncü yıl dönümü kutlamalarında, evliliklerinde 50 yılı dolduran 11 çifte plaketleri Biga Belediye Başkanı İsmail Işık tarafından verildi. Kutlama törenlerinde farklı bir şey yaparak yarım asır ve daha üzeri evli olan çiftleri ödüllendirmeyi planladıklarını söyleyen İsmail Işık, "Belediyeye yıllar önce evlenmek için müracaat ederken bırakılan fotoğrafları da çerçevelettik. Sizler, Biga'nın önemli değerlisiniz. Hepinize nice uzun ve mesut yıllar geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.

52 yıllık evli 9 çocuk sahibi Redif ve Ayşe Yörük çifti, gençlere birbirlerini çok sevmeleri tavsiyesinde bulundu. 

Toprak Akkaya

Etiketler: Biga, çanakkale


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!