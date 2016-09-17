İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 94'üncü yıl dönümü kutlamalarında, evliliklerinde 50 yılı dolduran 11 çifte plaketleri Biga Belediye Başkanı İsmail Işık tarafından verildi. Kutlama törenlerinde farklı bir şey yaparak yarım asır ve daha üzeri evli olan çiftleri ödüllendirmeyi planladıklarını söyleyen İsmail Işık, "Belediyeye yıllar önce evlenmek için müracaat ederken bırakılan fotoğrafları da çerçevelettik. Sizler, Biga'nın önemli değerlisiniz. Hepinize nice uzun ve mesut yıllar geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.

52 yıllık evli 9 çocuk sahibi Redif ve Ayşe Yörük çifti, gençlere birbirlerini çok sevmeleri tavsiyesinde bulundu.

Toprak Akkaya