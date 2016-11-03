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Yarım asırdır Vanlıları ısıtıyor

Van Sobacılar Çarşısında 60 yıldır esnaflık yapan 73 yaşındaki Nihat Atacan, yarım asırdır ürettikleri sobalarla Vanlıları ısıttıklarını söyledi.


03 Kasım 2016 09:58

Van’da yılın ilk karının yağması, özellikle kırsal kesimlerde kullanılan saç sobaların da satışlarını arttırdı. 60 yıllık geçmişi olan Sobacılar Çarşısı yılın en hareketli günlerini yaşarken, vatandaşların taleplerine göre de üretim yapılıyor. Yaklaşık 60 yıldır Sobacılar Çarşısında dükkanı bulunan Nihat Atacan, yarım asırdır ürettiği sobalarla Vanlıları ısıtmaya çalıştığını belirterek, “Yaklaşık 50 yıldır usta olarak sobacılık yapıyorum. 50 yıldır burada ürettiğimiz sobalarla Vanlıları ısıtıyoruz. Burada kış aylarında soba, kova, ızgaralı ve ızgarasız sobalar imal ediyoruz. Yaz aylarına girdiğimizde ise semaver, mangal, şiş gibi piknik malzemeleri imal ederek toptan ve perakende olarak satıyoruz. Turbo sobalar yaklaşık bin-bin 200 liradır. Vatandaşlar bizden soba ve borularını 100 liradan alıp kışını geçirmeye çalışıyor. Satışlarımız bu yıl oldukça güzeldir. Memnunuz” dedi.

“El makaslarıyla sacları keserek sobalarımızı üretiyorduk”
Geçmişte turbo sobalar, kalorifer ve doğalgaz gibi imkanların olmadığını anlatan Atacan, “Mesleğe ilk başladığımız yıllarda şu anki teknoloji yoktu. El makasları ile sacları keserek sobalarımızı üretiyorduk. Şimdi ise elektrikli makinelerle yapıyoruz. Geçmişte kırsal kesim ve şehir merkezlerinde oturan tüm vatandaşlar sac sobaları kullanıyordu. Şimdilerde ise sadece kırsal kesimdeki vatandaşlar soba almaktadır” ifadelerini kullandı.

“Sağlığımı spora borçluyum”
Van genelinde 20 usta yetiştirdiğini ve çocuğunun da ekmek sahibi olduğunu ifade eden Atacan, “Bunların çoğu tezgah sahibi oldu. Bazıları okuyarak bir yerlere geldi ve ustalığı bıraktı. Bazıları da açtıkları dükkanlarda çalışıyor. Ayrıca 1964 yılından bu yana futbol oynuyorum ve sağlığımı spora borçluyum” diye konuştu.

Vatandaş fiyatlardan memnun
Havaların soğumasıyla sobacılar çarşısına akın eden vatandaşlar ise en uygun fiyata soba bulma telaşına girdi. Dükkanı için sac soba aldığını belirten Aydın Örgen, “Kışın kendini hissettirmesiyle beraber bizlerde buranın yolunu tuttuk. Allah herkese yardım etsin. 65 liradan soba aldım, fiyat oldukça uygundur. Pazarlığımızı yaptık ve sobamızı aldık. Turbo sobalar oldukça pahallı, 800-900 liradan başlıyor. Bizler burada pazarlık da yaparak 65 liraya soba aldık” şeklinde konuştu.

Murat Dalgın

Etiketler: soba, van


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