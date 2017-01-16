Yaklaşık 1 milyar 212 milyon liraya mal olacak Söylemez Barajı’nın 2021 yılında bitirilmesi planlanıyor. Pasinler Ovası’nda toplam 347 bin 280 dekar tarım arazisinin sulanması ve yıllık 220,60 GWh enerji üretilmesinin hedeflendiğini belirten AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, yarım asır önce başlanan projenin AK Parti Hükümeti döneminde bitirilecek olmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Tamamlandığında çiftçilerin ve Erzurum’un yüzünün güleceğini ifade eden Taşkesenlioğlu, “Artık topraklarımız bugünden daha verimli ve daha bereketli hale gelmiş olacak. Barajın 2017 programına alınmasında emeği geçen Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a, Erzurum’un komşusu olan, Erzurum ve Erzurumluların her zaman yanında olan Başbakan Binali Yıldırım’a ve şimdiye kadar kente yaptığı onlarca proje ile şehrimizi bölgenin incisi haline getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Milletvekilleri ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Söylemez Barajı: Söylemez barajıyla Pasinler Ovasında toplam 347280dekar tarım arazisinin sulanması ve yıllık 220,60 GWh enerji üretilmesi hedefleniyor.

Söylemez Barajı Aras Nehri üzerinde Karayazı İlçesine bağlı Mescitli (Söylemez) beldesinin 4 km kuzeyinde ve Karaçöl (1952 m) tepesi ile Asi sırtları (1931 m ) tepesi arasındadır. Baraj bölgesine Erzurum - Hasankale-Muş karayolu ile ulaşılmaktadır.

Söylemez barajı HES ve sulamasının toplam proje maliyeti 1 milyar 212 milyon 843bin 217 TL dir. Projenin tamamlanmasıyla yıllık tarımsal gelir 130 milyon 530 bin 652 TL, yıllık enerji geliri 43 milyon 127 bin 905 TL olup yıllık toplam gelir 173 milyon 658 bin 557 TL dir. Bu gelir ışığında proje kendini yaklaşık 7 yılda amorti etmektedir. Projeden faydalanacak olan çiftçinin geliri dekara net 500 TL olacaktır.