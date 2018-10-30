Yarım milyonluk uyuşturucu madde piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin, piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Eskişehir'de ‘Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çeşitli operasyonlarda toplam 13 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada; 3 kilo 90 gram bonzai, 15 bin 375 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 4,90 gram esrar, 2 adet ecstasy uyuşturucu hap, 3 adet lyrica sentetik ecza, 2,40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca polis ekiplerince, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değeri yaklaşık 463 bin TL olduğu değerlendirilirken, toplamda elde edilen uyuşturucu maddelerin ise yaklaşık 24 bin 270 içimlik zehir olduğu tespit edildi. Yakalanan 5 şüpheli şahsa ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan, 8 Şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan yapıldı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 5 şahıs, emniyetteki işlemlerinin akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.