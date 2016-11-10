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Yarım saat süren yağmur yolları göle çevirdi

Kuşadası’nda yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sadece yarım saat süren süren yağmur sonucu, çevre yolu ile şehir merkezindeki ana arterler göle döndü, Söke-Kuşadası karayolu kısa süreli trafiğe kapandı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar ise sulara gömüldü.

Yarım saat süren yağmur yolları göle çevirdi

10 Kasım 2016 07:58

Kuşadası’nda günler öncesinden meteoroloji müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan şiddetli sağanak yağmur ve fırtına 30 dakika da Kuşadası’nı felç etti. Yağmur nedeniyle çevre yolunun otogar kavşağı ile ticaret odası bölümü ile Salı Pazarı’ndaki köprülü kavşaklar, şehir merkezindeki ana arterlerden İnönü Bulvarı, belediye önü ve Adalızade Mezarlığı kavşağı göle döndü. Yolların göle dönmesiyle birlikte bazı araçlar suya gömüldü. Belediye yetkililerin gerekli önlemi almaması nedeniyle herkes kendi imkanlarıyla yağmur sularıyla mücadele etmek zoruda kaldı. Söke-Kuşadası-İzmir karayolununKuşadası otogarı ile Kuşadası Ticaret Odası arasında bölümünün suyla kaplanması üzerine yol geçici süreyle trafiğe kapandı. Vatandaşlar, günler öncesinden meteorolojinin uyarmasına rağmen Kuşadası’nın yarım saatlik yağmurla göle dönmesine ve yetkililerin gerekli önlemleri almamasına sert tepki gösterdi. 

Zafer Hacısalihoğlu

Etiketler: Kuşadası, Şiddetli yağış, yağmur


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