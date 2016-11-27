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Yarım saatte 5 ceza yiyen sürücü bir daha memleketine gitmeyecek

Kocaeli’den memleketi Sivas’a cenazeye giden Ali Gaygusuz adlı kişi, dönüşte evine gelen ve üçü 2.5 dakika arayla kesilmiş bin 650 TL’lik 5 radar cezasını görünce şaşkınlık yaşadı. Talihsiz sürücü, cezaların 5’te 4’ü kendisine ödenene kadar memleketine gitmeme kararı aldı.

Yarım saatte 5 ceza yiyen sürücü bir daha memleketine gitmeyecek

27 Kasım 2016 11:20
Yarım saatte 5 ceza yiyen sürücü bir daha memleketine gitmeyecek - Tıkla İzle

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşanan Ali Gaygusuz aldı kişi, 41 B 0907 plakalı otomobili ile gittiği memleketi Sivas’ta cenaze dönüşünde evine gelen 5 radar cezasını görünce şoka girdi. 3’ü 2.5 dakika içinde diğer ikisi de yarım saat sonra kesildiği anlaşılan toplam bin 650 TL’lik 5 cezaya tepki gösteren Gaygusuz, ödediği cezaların 4 tanesinin kendisine iade edilmediği takdirde memleketi Sivas’a bir daha gitmeyeceğini söyledi. Çorum'un Osmancık ilçesindeki TEDES’lerden kendisine kesilen cezaların hepsini ödediğini ifade eden Gaygusuz, “Her giden 5 ceza yiyecekse yolun sonunda anahtarı polislere teslim edelim daha iyi” dedi.

“2.5 dakikada 3 tane ceza yedim”
Evine gelen cezalar karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade eden Ali Gaygusuz, “Biz bu yıl Haziran ayında memleketimizi Sivas’a gittik. Bize yaklaşık bin 650 TL radar cezası yazdılar sağolsunlar Osmancık’ta. Yani şehirde bir tane, ilçede bir tane radar cihazı olabilir. Ama bize rekor sayıda ceza kesilmiş. Yani bir ilçenin giriş ve çıkışına 5 tane radar koymuşlar. 60’la gitmişiz, 70’le gitmişiz beş şeritli yolda ve maalesef bize rekor sayılabilecek ceza yazmışlar. 3 tanesi sabit bir tanesi seyyar radar. Hatta ben oranın emniyet görevlileriyle konuştuğumda sordum ilçede kaç tane radar olduğunu, 3 girişte 3 çıkışta var’ dedi. ‘Biz 4 tane ceza yedik’ dedim. ‘O zaman biri seyyar radar olabilir’ dedin bana. ‘E ne olacak. Siz bir devlet memur olarak bin 650 TL radar cezası öderseniz hoşunuza gider mi’ diye sorduğumda cevapsız kaldı bana karşı. Ama biz bin 650 TL’yi ödedik" dedi.

“Ödediğim 5 cezanın 4’ü geri ödensin”
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan TEDES’lerle ilgili açıklamada yapılanın yanlış olduğunun açıklanmasına da değinen Gaygusuz, “Eğer yanlış yapıldıysa bu cezaların bir tanesi geçerli olsun geri kalanları da silinsin. Bizim talebimiz bu. Aksi takdirde benim gibi binlerce, on binlerce insan sıkıntıya girdi. Yazıktır, günahtır” diye konuştu.

“5 radar daha koysunlar aracımızın anahtarını ceza diye verelim”
Peş peşe gelen cezaları görünce şaşırdığını belirten Gaygusuz, “Alıştıra alıştıra gönderdiler. Her gün bir tane gönderiler. 5 gün boyunca postacı kapımızdan ayrılmadı. Yapacak bir şey yok ödedik ama zoruma gitti. Neden? 2.5 dakikada 3 tane radar cezası yedim. Ceza bir tane olur, tamam kestin vatandaşın cezasını. Cezanın cezası, onun da cezası olmaz benim tepkim buna. Hadi dersin ben 50’lik yeri 60’la geçtim. Şehir içi değil ama hadi şehir içi sayılsın 10 kilometre fazla geçmişsin 200-400 TL ceza ödersin ama 5 tane ceza bu rekor. Eğer ceza sınırı yoksa bir 5 tane daha radar koysunlar oraya, vatandaş ilçeden çıkarken aracına el koysunlar. Bu kadar belgeyle de, kağıtla da uğraşmasınlar. Yani görüyorsunuz o kadar ceza evrağı var ki arabanın üzerine sığmıyor. Yarısını da rüzgar aldı götürdü” ifadelerini kullandı.

“Cezalar geri ödenmezse Sivas’a bir daha gitmem”
Son olarak Osmancık sınırları olan 10 kilometre içinde bin 650 TL ceza yemesine değinen Gaygusuz, şöyle konuştu:
“Aracımla Sivas’a gittim. Yaklaşık 400 TL yakıt parası verdim. Bin 650 TL de radar parası verdim. Bu radar cezalarının 5’te 4’ü bana iade edilmezse bir daha ben Sivas’a kesinlikle gitmem. Son gidişim olur. Yani korkuyorum bir daha Sivas’a gitmekten. 3 bin TL de ceza gelebilir bana. O zaman cezayı ödeyemem aracıma el koyarlar. Öyleyse araba burada kalsın böyle cezaların affına kadar.” 

Gürcan Yılmaz


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