Edinilen bilgiye göre, Tatvan'da hırsızlık amacıyla kuyumcuya giren S.D. isimli hırsız, yarım saat içinde el çabukluğuyla 3 kişinin gözü önünde altın kolyeyi çalarak cebine koydu. Altın kolyeyi çalan S.D., hiçbir şey olmamış gibi kuyumcudan ayrılırken, iş yeri sahibi ise kısa süre sonra durumu fark ederek polise haber verdi. Çalışma başlatan Tatvan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren ve ardından üzerindeki kıyafetleri değiştiren S.D.’yi olaydan yaklaşık 20 dakika gibi kısa bir süre sonra kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan S.D.'nin 12 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Altın kolyenin çalındığını güvenlik kamerası kayıtlarından fark ettiğini belirten iş yeri sahibi Mehmet Altılar, hızlı davranarak şüpheliyi yakalayan polis ekiplerine teşekkür etti. S.D.’nin müşteri olarak iş yerlerine geldiğini ve el çabukluğuyla altın kolye çaldığını söyleyen Altılar, “İş yerimize gelip bin lira değerinde altın kolye almak istediğini söyledi ve bizdeki kolyeleri görmek istedi. Biz de gösterdik ve sürekli sorduğu sorularla bizi oyaladı. Farklı farklı örnekler isteyerek dikkatimizi dağıttığı anda avucunun içine sakladığı altın kolyeyi arka cebine koyarak gitmiş. İş yerinden ayrılırken tekrar gelip beğendiği bir kolyeyi alacağını söylemişti. Altın kolyelerin sayılarında eksiklik fark ettik ve hemen polisi çağırdık. Sağ olsun polis ekipleri hemen geldi ve kamera kaydını inceleyip kişiyi az ileride bir iş yerinde giysisini değiştirmiş halde yakaladılar. Çalınmış olan 800 - 900 lira değerindeki altın kolye bulunamadı, ama şüpheli yakalandı. Esnaf arkadaşlarımızdan bu gibi durumlara ve sahte paralara karşı duyarlı olmalarını istiyorum. Bizim yaşadığımız olayın hiçbir arkadaşımızın yaşamasını istemiyorum” dedi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızlık anı ise anbean iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde gayet sakin ve soğukkanlı olduğu gözlemlenen hırsızın kuyumcuda 3 kişi bulunmasına rağmen yarım saat içinde el çabukluğu ile tezgahın üzerine bırakılan altınları cebine indirdiği görülüyor.

Hakan Okay