Diğer
Kategoriler

Yarım saatte çaldı, 20 dakikada yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir kuyumcudan yarım saat içinde altın kolye çalan hırsız, 20 dakika sonra polis tarafından yakalandı.

Yarım saatte çaldı, 20 dakikada yakalandı

16 Kasım 2016 18:42

Edinilen bilgiye göre, Tatvan'da hırsızlık amacıyla kuyumcuya giren S.D. isimli hırsız, yarım saat içinde el çabukluğuyla 3 kişinin gözü önünde altın kolyeyi çalarak cebine koydu. Altın kolyeyi çalan S.D., hiçbir şey olmamış gibi kuyumcudan ayrılırken, iş yeri sahibi ise kısa süre sonra durumu fark ederek polise haber verdi. Çalışma başlatan Tatvan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren ve ardından üzerindeki kıyafetleri değiştiren S.D.’yi olaydan yaklaşık 20 dakika gibi kısa bir süre sonra kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan S.D.'nin 12 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Altın kolyenin çalındığını güvenlik kamerası kayıtlarından fark ettiğini belirten iş yeri sahibi Mehmet Altılar, hızlı davranarak şüpheliyi yakalayan polis ekiplerine teşekkür etti. S.D.’nin müşteri olarak iş yerlerine geldiğini ve el çabukluğuyla altın kolye çaldığını söyleyen Altılar, “İş yerimize gelip bin lira değerinde altın kolye almak istediğini söyledi ve bizdeki kolyeleri görmek istedi. Biz de gösterdik ve sürekli sorduğu sorularla bizi oyaladı. Farklı farklı örnekler isteyerek dikkatimizi dağıttığı anda avucunun içine sakladığı altın kolyeyi arka cebine koyarak gitmiş. İş yerinden ayrılırken tekrar gelip beğendiği bir kolyeyi alacağını söylemişti. Altın kolyelerin sayılarında eksiklik fark ettik ve hemen polisi çağırdık. Sağ olsun polis ekipleri hemen geldi ve kamera kaydını inceleyip kişiyi az ileride bir iş yerinde giysisini değiştirmiş halde yakaladılar. Çalınmış olan 800 - 900 lira değerindeki altın kolye bulunamadı, ama şüpheli yakalandı. Esnaf arkadaşlarımızdan bu gibi durumlara ve sahte paralara karşı duyarlı olmalarını istiyorum. Bizim yaşadığımız olayın hiçbir arkadaşımızın yaşamasını istemiyorum” dedi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızlık anı ise anbean iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde gayet sakin ve soğukkanlı olduğu gözlemlenen hırsızın kuyumcuda 3 kişi bulunmasına rağmen yarım saat içinde el çabukluğu ile tezgahın üzerine bırakılan altınları cebine indirdiği görülüyor. 

Hakan Okay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!