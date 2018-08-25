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Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Pazar gün Vodafone Park Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş Antalyaspor Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası için saat 18.45’ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

25 Ağustos 2018 15:37

Yarın Beşiktaş - Antalyaspor Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası için saat 18.45’ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ise şu şekilde: ”Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş’tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe’den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Bayıldım Caddesinden Küçük Çiftlik Caddesine gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek.Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek.Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacak.Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak." 

 

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