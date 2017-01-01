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Yarın toprağa verilecek

İstanbul Ortaköy’de gece kulübünde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Hatice Karcılar’ın ailesinin ikamet ettiği Balıkesir’in Erdek ilçesinde hüzün hakim.

Yarın toprağa verilecek

01 Ocak 2017 20:19

Ailesi tarafından İstanbul Adli Tıp’tan alınan genç güvenlik görevlisinin cenazesi akşam saatlerinde Erdek Belediyesi Mezarlıkları Müdürlüğü’ne ait morga getirildi. Babası Abdullah Koç’un mermer ustası olarak geçimini sağladığı Koç ailesinin 4 çocuğundan biri olan Hatice Karcılar’ın bir süre önce eşinden ayrıldığı ve İstanbul’da yaşadığı öğrenildi. Karcılar’ın iş arkadaşı VIP Koruma Sertaç Gülday ise güvenlik görevlisi olarak çalışan Hatice Karcılar’ın o gece saldırının yapıldığı gece kulübüne sadece yılbaşı gecesi için görevlendirildiği belirtti.

Karcılar’ın cenazesi yarın Erdek’teki evinin önünde helallik alındıktan sonra öğle namazına müteakip Erdek Çarşı Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.


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