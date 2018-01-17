'Yarından itibaren lige odaklanmalıyız'

Giresunspor’u 2-1 yenmesine karşın ilk maçta aldığı 3-1’lik yenilgi nedeniyle mağlup olan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından konuştu. İlk maçın bedelini ağır ödediklerini söyleyen Avcı, "İlk maçın bedelini ağır ödedik. Her maçın her anını iyi değerlendirmek gerekiyor. Aslında çok güzel başladı, oyun ve pozisyon olarak, öne geçtik. Oyun bu şekilde gözüküyordu sonra duran toptan golü yedik. Bizim gibi takımın böyle bir gol yememesi gerekiyordu. Çok kolay iki sarı karttan Kerim oyundan atıldı. Oyundan hiç kopmadık, değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız var. Galip geldik ama turu alamadık. Sonuna kadar uğraştık. Rakip ikinci ligin şampiyonluğa oynayan takımı. Her şeyi denedik ama turu kaybettik. Rakibi tebrik ediyorum, ligde başarılar diliyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Bu sahne kapandı, kazanarak kaybettik. Şimdi önümüzde tertemiz 17 tane müsabaka var. Bu hafta sonu itibarıyla başlıyor. Bütün başlayacak liglere tüm futbol ailesine fair-play ruhunda bir lig diliyorum. Yarın yeni bir gün yeni bir hafta yeni hedefler bunlarla yaşayamayız" diye konuştu.

GİRESUNSPOR CEPHESİ

Medipol Başakşehir’i eleyen Giresunspor’da Teknik Direktör Metin Diyadin çeyrek finalde 3 büyüklerden birinin gelmesini isteyerek, "Boğulacaksak büyük gölde boğulalım" dedi.

Medipol Başakşehir’e deplasmanda 2-1 kaybetmesine karşın ilk maçta aldığı 3-1’lik galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen Akın Çorap Giresunspor’da Teknik Direktör Metin Diyadin maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Başakşehir gibi önemli bir rakibi elemenin büyük prestij olduğunun ifade eden Diyadin, "Kendi sahamızda 3-1’lik skorla galip gelmemiz önemli bir avantajdı. Ancak böyle bir rakip önünde bu skoru da tam olarak avantaj olarak göremezsiniz. İkinci maçı hemen hemen ideal kadrosu ile oynadı rakibimiz. Ligde oyun formatı olarak beğendiğim bir takım. Tesisleri, yapılanması, kadrosu tam bir Avrupa takımı. Çok büyük bir takım. Başakşehir’i elemek 40 yıldır Süper Lig’i görmeyen Giresunspor için prestij olarak anlamlıydı" dedi.

"3 BÜYÜKLERDEN BİRİSİNİN GELMESİNİ İSTERİZ"

Doğru oyunla sahada olmaya çalıştıklarını ifade eden Metin Diyadin, "Aslında bu format, bizim rakip sahada oynadığımız formattı. Başakşehir farklı taktiklerle oynayabiliyor. Biz de alan daraltarak, kendi sahamızda oyun kabul ederek oynamak durumundaydık. 10 kişi kalmaları lehimize oldu. Kaçırdığımız goller nedeniyle son bölüme stresli girdik. Buna rağmen turu geçmek çok güzeldi. Medipol Başakşehir ön bölgede baskılıydı onlara karşı oynayamadık. Tabii ki 3-1’in avantajını yaşadık. Şehir için Giresunspor için çok güzel oldu. İnşallah önümüzdeki turda 3 büyükten biri olur. Hem şehir hem de oyuncu açısından önemli bir prestij olur. Boğulacaksak büyük gölde boğulalım" diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş