Eğitim alan öğrenciler, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliği ile İzmir’de gerçekleştirilen “Yarını Kodlayanlar” projesine katıldı. Öğrenciler, bilgisayar kodlama ve robotik kodlama için çaba harcadı. Hem madalya hem sertifika ile ödüllendirilen Ayvalıklı minik öğrenciler, ilçeye döndüklerinde velileri ile birlikte kendilerine imkân sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’i makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Bilen, “Çocuklarımızın aldığı bu eğitimi bırakmayıp devam ettirerek bu tür etkinliklere katılması ve başarılı olmaları bizi çok mutlu etti. Burada velilerin çocuklarına tanınan imkanları kullanması ve çocuklarına destek olmaları çok önemli. Bugün burada hem çocuklarımızın, hem velilerin başarısına şahit olmaktayız. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımız adına farkındalık her türlü projeyi destekleyip sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Projeye gönüllü destek veren bilgisayar hocası Gamze Oruç Altınok’a katkılardan dolayı teşekkür eden Erkan Bilen, daha sonra çocuklarla sohbet etti. Yosun Erök, Petek Şalmanlı, Bulut Erdemirburç, Ruhisu Gürsoy, Elif Dağdeviren, Kaan Yıldırım adlı öğrenciler, yaptıkları yazılımları ve robotları hareket ettirdiklerini büyük bir coşkuyla Müdür Bilen’e anlatarak mutluluklarını paylaştı.

