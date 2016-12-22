Türkiye Vodafone Vakfı'nın Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında düzenlenen hackathon'ların sonuna yaklaşıldı. İzmir’de başlayan hackathon'lar, Samsun, Kayseri ve Mardin’in ardından son olarak İstanbul’da düzenlenecek.

Yaşları 7-14 arasında değişen yaklaşık 100 çocuğun katılımıyla Vodafone Maslak Plaza'da düzenlenecek hackathon'da, 8 kişilik takımlara ayrılacak çocuklar, 20 gönüllü eğiticinin denetiminde, dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) çocuklara yönelik geliştirdiği 'Scratch' programı ve popüler 'kendin yap' robotu mBot başta olmak üzere çeşitli uygulamaları kullanarak kodladıkları robotları sergileyecekler. Bir tam gün sürecek hackathon'da, mBot futbol maçı, labirentten çıkış, mBot sumo güreşi, rakibin balonunu patlatma, mBot'larla dinozoru kurtarma ve mBot zar turnuvası gibi oyunlar da oynanacak. Hackathon'un sonunda her çocuğa madalya verilecek.

Yapılan açıklamaya göre; Türkiye Vodafone Vakfı'nın Habitat Derneği işbirliğiyle İstanbul, Samsun, İzmir, Kayseri ve Mardin olmak üzere 5 ilde hayata geçirdiği ve 2 ayda yaklaşık bin çocuğa ulaşan 'Yarını Kodlayanlar Projesi' ile toplam 500'e yakın çocuğa ulaşması hedeflenen hackathon'larda öne çıkan projelerin yurtdışındaki çeşitli programlara katılımı ve dünyaya tanıtılması da planlandığı kaydedildi. Ayrıca, düzenlenen hackathon'lar, Türkiye'nin en kapsamlı çocuk hackathon'ları olarak gösterildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, toplam 500'e yakın çocuğa ulaşması hedeflenen hackathon'larda öne çıkan projelerin yurtdışındaki çeşitli programlara katılımı ve dünyaya tanıtılması da planlanıyor ve hackathon'lar, Türkiye’nin en kapsamlı çocuk hackathon'ları olarak gösteriliyor.