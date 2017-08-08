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Yarış tayları ev fiyatına alıcı buldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yarış tayları ev fiyatına satıldı.

Yarış tayları ev fiyatına alıcı buldu

08 Ağustos 2017 18:57

Eskişehir Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Arap yarış tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki harada görücüye çıktı. Toplam 74 taydan 65'inin satıldığı açık artırmalarda TİGEM 3 milyon 355 bin lira gelir elde etti. Müzayedede Şenhan isimli tay Mozaik Tarım A.Ş. tarafından 240 bin liraya satın alındı. Çaltepe isimli tayın 210 bin liraya Mücahit Yıldızhan’a satıldığı açık artırmada haralı isimli tay ise 200 bin liraya Tuncay Ergül tarafından satın alındı. Açık artırmada en düşük tay ise 10 bin liraya satıldı. 8 tayın alıcı bulmadığı açık artırmada 1 tayın ise satışından vazgeçildi. 

Yasin Keskin
 

Etiketler: bursa, tay


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