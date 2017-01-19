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Yarıyıl tatili yarın başlıyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen için yarıyıl tatili yarın başlıyor.

Yarıyıl tatili yarın başlıyor

19 Ocak 2017 20:03

2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona eriyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen için yarıyıl tatili yarın başlayacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci kanaat dönemi için ders zili 6 Şubat'ta çalacak. İkinci dönemde 8. sınıf öğrencileri 26 ve 27 Nisan'da Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarına girecek. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ise 12 Mart Pazar günü, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 10 ve 11 Haziran ile 17 ve 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2016-2017 eğitim öğretim yılı 9 Haziran'da sona erecek. Öte yandan 2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak. 

Pelin Üzek

Etiketler: ilkokul, ortaokul, tarıyıl tatili


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