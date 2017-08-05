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Yaş incirde piyasa hızlandı

Yazın en güzel meyvelerinden biri olan ‘sarı lap’ tezgahlarda yerini almaya başladı.

Yaş incirde piyasa hızlandı

05 Ağustos 2017 11:49

Ödemiş’in Birgi mahallesine bağlı İrimağzı mevkii ile Kaymakçı beldesine bağlı Işıklar mevkiinde yetişen incirler, pazar tezgahlarında yer almaya başladı. Kaymakçı’nın İrimağzı mevkiinden toplanan yaş incirler de (sarı lap) İzmir’deki tezgahları süslemeye başladı.

Her sabah saat 10.00’a kadar toplanan taze sarı lapları öğlene kadar İzmir hali ve perakende tezgahlarına yetiştirdiklerini belirten Halil İbrahim Ayan, saklı bahçe olarak tabir ettikleri Işıklar’dan İzmir’e günde 3 tona kadar sarı lap götürüldüğünü belirtti. Sarı lapın Kaymakçı ekonomisini önemli bir katkı yaptığını belirten Ayan, toptan 2,5 ila 3 lira arasında satıl aldıkları incirlerin İzmir’de çeşitli semtlerde 10 liraya kadar, yaş incirin ise Ödemiş’teki tezgahlarda kilosunun 5 TL'ye satıldığını kaydetti.

Kilo fiyatı 5-6 TL

İncirin perakende satış fiyatının 5-6 TL’den başladığını belirten Halil İbrahim Ayan, toptan fiyatın ise 2,5 - 3 TL arasında değiştiğini dile getirdi.

"Aşırı sıcak etkiledi"

İncirlerin bu yılki sıcak havadan da etkilendiğini belirten Ayan, şunları söyledi:
“İncirler son yıllarda yaşanan hava değişimleri ve aşırı sıcaktan dolayı etkileniyor. İncir hassas bir ürün yazın suyu sevmez, yağmuru sevmez. Aynı zamanda aşırı sıcaktan da etkileniyor. Şu an itibarı ile hava şartlarından olumsuz etkilenme söz konusu değil. Fakat önümüzdeki günlerde bir yaz yağmuru yağdığını düşünürsek incir sıkıntılı bir sürece girer. Yağmur yağdığında açılma, çatlama yapıyor daha sonra ekşiyor ve hurda incir statüsüne düşüyor. Bu durumda verimliliği düşürüyor."

"Piyasanın iyi olmasını bekliyoruz"

İncir’in kuru döneminden de umutlu olduklarını söyleyen Ayan, önümüzdeki günlerde kuru incir ihracatının başlayacağını, kendi ürünlerinin de yurt dışına gittiğini belirterek, önceki kuru incirin kilosu 25-30 TL’den satıldığını bu yılda piyasanın iyi olmasını beklediklerini ifade etti. 

Onur Şahan

Etiketler: yaş incir


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