Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile Yüksek Askeri Şura’nın yapısında da değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle Yüksek Askeri Şuranın Başbakanın çağrısıyla yılda en az bir kez toplanması kararlaştırıldı. Şuranın sekretarya görevinin devredildiği Milli Savunma Bakanlığınca bununla ilgili bir çalışma yürütülmüyor. Ancak Başbakan Binali Yıldırım’ın çağrısı durumunda, şura toplantısı için hazırlıklara başlanabilir.

Daha önce Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki Çakmak Salonunda yapılan "çok gizli" nitelikli toplantı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, ilk kez 28 Temmuz’da karargah dışında, Çankaya Köşkünde, Başbakan Yıldırım başkanlığında toplanmıştı. Toplantıda TSK’daki terfi ve atamaların yanı sıra FETÖ’nün darbe girişimi tüm ayrıntılarıyla ele alınmıştı.

Bu yıl Başbakan Yıldırım’ın başkanlığında, 23 Ağustos’ta yapılan ikinci YAŞ toplantısında ise özellikle görev süresinin uzatılması uygun görülen albaylarla ilgili konular ele alınmıştı.