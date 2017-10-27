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Yaş sebze ve meyve fuarı 7 dilde yurt dışına anlatılacak

Antalya’da 2018 yılın Ekim ayında düzenlenecek olan InterFresh Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik İhtisas Fuarına aralarında Almanya, Belçika, Rusya, Suriye ve Irak’ın da bulunduğu 20’nin üzerinde ülkenin katılması hedeflenirken, 7 dilde tanıtım gerçekleştirilecek.

Yaş sebze ve meyve fuarı 7 dilde yurt dışına anlatılacak

27 Ekim 2017 14:12
Yaş sebze ve meyve fuarı 7 dilde yurt dışına anlatılacak - Tıkla İzle

ANTEXPO, TUN Fuarcılık ve ANFAŞ işbirliğiyle 2018 yılı Ekim ayında düzenlenecek olan, InterFresh Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik İhtisas Fuarı, ANFAŞ EXPO Center’da düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer’in tanıtımını yaptığı fuarla ilgili toplantıya Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, ANTEXPO Kurucu Ortağı Orhan Banbal, Tun Fuarcılık Temsilcisi Uğur Fora, Türkiye Halciler Federasyonu Genel Sekreteri Aziz Oral, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Mutlu ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

"Erken katılıma yüzde 50'ye varan indirim"

Fuarla ilgili bilgiler veren ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, fuarın 17-20 Ekim 2018 yılında başlatıp Ocak ayına kadar süreceğini söyledi. Antalya’da yılda ortalama 350 milyon dolarlık sebze ve meyve ihracatının gerçekleştiğine dikkat çeken Özer, düzenlenecek olan fuarın markalaşma ve yeni pazar oluşturma yönünden önemine işaret etti. Fuara, aralarında Almanya, Belçika, Rusya, Suriye ve Irak gibi 20’nin üzerinde ülkeden alım heyetlerinin katılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Özer, yine fuara katılmak isteyen firmaların 31 Aralık 2017’ye kadar katılım sağlaması halinde yüzde 50, 1 Ocak-31 Mart 2018’e kadar katılacak firmalara yüzde 25, 31 Mart-30 Haziran’a kadar ise yüzde 15 indirim sağlanacağını söyledi.

"7 dilde tanıtımı yapılacak"

Fuar hakkında yürütülecek çalışmalar hakkında da bilgiler paylaşan Özer, "Fuarın başarıya ulaşabilmesi için yurt dışı çalışmalarına önem veriyoruz. Şu an ANFAŞ’ın yurt dışı departmanında İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Farsça, Arapça, ve İtalyanca konuşulmaktadır. ANFAŞ olarak 7 dilde fuarın çalışmalarını yürüteceğiz. InterFresh doğru kurgulandığı takdirde kısa sürede uluslararası arenada adından söz ettirecek bir fuar olacağına inanıyorum" dedi.

"Marka değerini yükseltmek için önemli bir fuar"

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı ise, Türkiye’de yaş sebze ve meyve konusunda bir fuar yapılacaksa bunun Antalya olması gerektiğini söyledi. Sektörün üzerindeki olumsuz algı ile tanıtım ihtiyacının fuarla giderilebileceğini kaydeden Satıcı, "Bölge imajını ve marka değerini yükseltmek için önemli bir fuar olacağını düşünüyoruz. İhracatçılarımız ürünlerini tanıtmak için yurt dışında birçok ülkede fuarlara katılıyor. Fuarın burada olması ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacaktır. Türkiye yaş sebze ve meyve ihracatında büyük bir güç. Üretim anlamında dünyada 5’inci Avrupa’da ise birinci sıradayız. Bunu da ihracat konusunda taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

 

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