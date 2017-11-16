Yaş üzüm ihracatında Rusya bereketi

İzmir, Manisa ve Denizli üçgeninde üretilen sultani çekirdeksiz üzüm ihracatında Rusya uçak krizinin çözülmesi sonrasında tekrar zirveye çıktı. Rusya, 2016/17 sezonunda Türkiye’den yaş üzüm almazken, 2017/18 sezonunda 57 milyon 423 bin dolarlık yaş üzüm aldı. Toplam yaş üzüm ihracatımızda Rusya’nın payı yüzde 59’a ulaştı.

Türkiye 2017/18 sezonunda 141 bin 658 ton karşılığı 96 milyon 136 bin dolarlık sultani çekirdeksiz yaş üzüm ihracatı gerçekleştirdi. 2016/17 sezonunun aynı dönemindeki yaş üzüm ihracatımız ise; miktar bazında 97 bin 618 ton, değer bazında 58 milyon 51 bin dolar olmuştu. Yaş üzüm ihracatı miktar bazında yüzde 45, değer bazında ise; yüzde 66 artış gösterdi.

Rusya ile yaşanan uçak krizinin çözülmesinin Türk üzüm üreticisini ve ihracatçısını mutlu ettiğini belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, birçok sektörde olduğu gibi sultani yaş üzüm ihracatında da Rusya’ya ihracatın artışa geçtiğini kaydetti.

Kanaviçe ile ihracat sezonu uzuyor

Üzüm üreticisinin, dünyaca ünlü Sultani Çekirdeksiz üzüm üretiminde geççilik sağlamak, yağmur gibi iklimsel olumsuzluklardan koruyabilmek ve kış aylarında pazarlarda yer alması için yıllardır kanaviçe adı verdikleri beyaz örtüyle örttükleri bilgisini paylaşan Seyyar, “Bu uygulama hem üzümlerin yağmur ve doluya karşı korunmasını sağlıyor, hem de daha uzun süre pazara mal sevkiyatına olanak sağlıyor. Bu sayede sultani yaş üzüm ihracatının Kasım ve Aralık aylarında da devamını bekliyoruz. Sezon sonunda 150 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yaş üzüm ihracatçıları URGE Projesi’nde güçlerini birleştirdi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yaş üzüm ihracatçılarının uluslararası piyasada rekabetçiliklerini arttırmak için Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi’ni 2016 yılında hayata geçirdi. Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülen proje kapsamında 14 ihracatçı firma projede yer alıyor.

Türkiye’nin sultani yaş üzüm ihracatı 1 Temmuz - 31 Ekim 2017 döneminde Rusya’ya 57 milyon 423 bin dolar olurken, Rusya’yı 7 milyon 728 bin dolar ile Almanya ve 7 milyon 383 bin dolar ile Ukrayna izledi. Türkiye, 40 ülkeye sultani yaş üzüm ihraç etme başarısı gösterdi.