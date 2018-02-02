Diğer
Kategoriler

Yasa dışı bahis ile 10 milyonluk vurgun yapan 6 kişiden 2'si tutuklandı

Kocaeli’de yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitesi kurarak 10 milyondan fazla haksız kazanç elde ettiği ve kazançlarını üniversite öğrencilerinin hesabında gizlediği iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Yasa dışı bahis ile 10 milyonluk vurgun yapan 6 kişiden 2si tutuklandı

02 Şubat 2018 23:17

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri incelemeler sonucunda yurt dışı kaynaklı bahis sitesi kurup yöneten ve şebeke halinde internetten bahis oynatan çeteye operasyon düzenledi. Kocaeli ve İstanbul’da yapılan operasyonlar sonucunda C.K., M.S., A.A, D.B., O.F.F. ve E.Y. isimli 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgularını yapılan 6 kişinin yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri kendilerini gizlemek için işsiz üniversite öğrencilerinin hesapları üzerinden aktardıkları belirlendi. Binlerce kişiden 10 milyon TL’den fazla haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şahıslardan A.A., D.B., O.F.F., ve E.Y. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, C.K. ve M.S. tutuklandı. 

Yağmur Sezin Güner

Etiketler: Kocaeli, mahis

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç