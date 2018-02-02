Yasa dışı bahis ile 10 milyonluk vurgun yapan 6 kişiden 2'si tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri incelemeler sonucunda yurt dışı kaynaklı bahis sitesi kurup yöneten ve şebeke halinde internetten bahis oynatan çeteye operasyon düzenledi. Kocaeli ve İstanbul’da yapılan operasyonlar sonucunda C.K., M.S., A.A, D.B., O.F.F. ve E.Y. isimli 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgularını yapılan 6 kişinin yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri kendilerini gizlemek için işsiz üniversite öğrencilerinin hesapları üzerinden aktardıkları belirlendi. Binlerce kişiden 10 milyon TL’den fazla haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şahıslardan A.A., D.B., O.F.F., ve E.Y. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, C.K. ve M.S. tutuklandı.

Yağmur Sezin Güner