Yasa dışı bahisçiler şirket kurup, elemanları maaşa bağlamışlar

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine yasa dışı bahis çetesi kurulduğunu öğrendi. Bunun üzerine polis savcılıktan izin alarak teknik ve fiziki takip başlattı. Takip sonucu yeterli delilleri toplayan polis Adana Merkezli İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 9 ilde 140 adrese eş zamanlı operasyon yaparak yaklaşık 21'i kadın yaklaşık 100 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan bu teknik ve fiziki takip sonucunda polis ‘yasadışı bahis çetesi’ne ait farklı bankalarda bulunan yaklaşık 15 milyon lira ile birlikte operasyonu fark eden bir erkek kurye aracılığıyla da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurtdışına kaçırılmak istenen 500 bin lira nakit paraya da polis tarafından el konuldu. Yapılan aramalarda da zanlıların evlerinden de 32 bin 500 lira çıkması dikkat çekti.

Çetenin, ‘yasa dışı bahis’ oynatarak elde ettiği parayı transfer etmek için hesabını kullandıkları kişileri maaşa bağlayıp, her ay 2 bin 500 lira ödeme yaptığı da tespit edildi. Söz konusu ödemeler sadece bununla da sınırlı kalmadı. Polise yakalanmamak için yasa dışı yaptıkları işe legal bir görünüm vermek için farklı alanlarda tam 73 ayrı şirket kurdurtan çetenin, şirket kuran kişilere prim verip, onlara da aylık 3 bin 500 lira maaş verdiği belirlendi.

Dünyanın dört bir yanındaki bahis sitelerini takip eden çete üyelerinin, başta Amerika ve Almanya olmak üzere Hong Kong, Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Taylan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Gürcistan, Belçika, Afrika ve Estonya uzantılı yasadışı bahis sitesi kurup, bunu bizzat yöneterek, milyonlarca liralık para trafiğini de yönettikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma da sürüyor. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

