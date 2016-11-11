Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis Yüreğir ilçesindeki iş yerine yaptığı baskında yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen O.K.K. (24), D.D. (19), M.Z.Y. (22) ve Ü.D.'yi (29) gözaltına aldı. Polis yasa dışı bahis oynatılan malzemelere de el koydu. Gözaltına alınan zanlılar sorguları tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. Bu sırada zanlılardan birinin kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Bizi fuhuş yaptıranlarla karıştırmayın" demesi dikkat çekti.

Zanlılar adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe