Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Yasa dışı bahisten yakalandılar, 'Bizi fuhuşla karıştırmayın' dediler

Yasa dışı bahisten yakalandılar, 'Bizi fuhuşla karıştırmayın' dediler

Adana'da yasa dışı bahis oynattıkları ileri sürülerek yakalanan 4 zanlıdan birinin "Bizi fuhuş yaptıranlarla karıştırmayın" demesi dikkat çekti.

Yasa dışı bahisten yakalandılar, Bizi fuhuşla karıştırmayın dediler

11 Kasım 2016 09:32

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis Yüreğir ilçesindeki iş yerine yaptığı baskında yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen O.K.K. (24), D.D. (19), M.Z.Y. (22) ve Ü.D.'yi (29) gözaltına aldı. Polis yasa dışı bahis oynatılan malzemelere de el koydu. Gözaltına alınan zanlılar sorguları tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. Bu sırada zanlılardan birinin kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Bizi fuhuş yaptıranlarla karıştırmayın" demesi dikkat çekti.
Zanlılar adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!