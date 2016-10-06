Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bugünkü duruşmaya, tutuklu sanık Şenol Oral ve tutuksuz sanıklar Gökhan Togay, Sunal Sevindik, Abdullah Sungur, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. 2007-2013 yıllarında Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde komiser yardımcısı olarak görev yaptığını dile getiren sanık Şenol Oral, şubede genelde önleme ve dinleme çalışmaları yaptıklarını dile getirdi. Şubeye gelen istihbari bilgilerin genelde ham bilgiler olduğunu ifade eden Oral, "155'e, istihbarat şubelerine, MİT, jandarma, emniyet birimlerimizden gelen bilgiler ham bilgilerdir. Bu bilgiler genelde teyide muhtaçtır ve bu bilgiler hiyerarşi dikkate alındığında önce şube müdürümüze, müdür yardımcılarımıza, bürolara ve oradan personel tarafından işlenecek hale getirilir" diye konuştu.

“Beraatını talep etti”

Dinlemelerin mahkemelerce alınan kararların sonucunda olduğunu belirten Oral, "Biz önleme birimiyiz, dolayısıyla adli birim değiliz. Şüpheler yoğunlaştığı, güçlendiği zaman biz bu konuyu şube müdürlüğümüz aracılığıyla adli birimlere resmi yazıyla aktarırız" dedi.

Müştekilerin hiçbirini tanımadığını belirten sanık Şenol Oral, müştekilerle hiçbir menfaat ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Sanık Oral, suçsuz olduğunu belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.

"Oto tamirci olarak dinlemişler"

Müşteki Murat Ceylan, duruşmadaki ifadesinde polis memuru olduğunu ve kendisinin tamirci olarak dinlendiğini ifade etti. Ceylan, "İstihbarat beni nasıl tamirci olarak dinleyebilir, buna kargalar bile güler. Devletin güzide bir teşkilatında görev yapan sanıkların dinlediği kişiyi ham bilgiler diye derlenip, beni oto tamirci olarak dinlemişler. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

“Ben oğlumu şehit verdim”

Duruşmaya müşteki olarak katılan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde polis memuru oğlu Muhammet Oğuz Kılınç'ı şehit veren Zeki Kılınç da katıldı. Kılınç, sanıkların kanunsuz emri yerine getirmeme durumları olmalarına rağmen kendileri istihbaratta görev aldıklarından keyfi işlem yaptıklarını savundu. Yasa dışı dinlemelerle birilerine kumpas ve şantaj yapıldığını iddia eden Kılınç, "Ben 15 Temmuz'da oğlumu şehit verdim. Devlet ve bayrak için çalışsalardı, ham olarak getirilen bilgiler denetlenmeden, araştırılmadan, teyit alınmadan adli makamlara gönderilemez. Kimisi siyasetçi, kimisi emniyet mensubu, vatanına, milletine ne kadar sadık kişi varsa hepsi dinlenmeye çalışılmış" şeklinde konuştu.

Duruşma 3 Kasım'a ertelendi

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eski MHP Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya ve emniyet müdür yardımcılarının da aralarında bulunduğu birçok kişiyi 2009-2013 yılları arasında yasa dışı dinledikleri iddiasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Erdil ve 12 sanık hakkında dava açılmıştı. Mahkeme heyeti, Şenol Oral’ın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların denetimli olarak serbest kalmalarına devam etmesine karar vererek, davayı 3 Kasım Perşembe günü saat 10.00’a erteledi.

Adem Akalan

ANTALYA