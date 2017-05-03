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Yasa dışı göçmenleri taşıyan minibüsten şişme bot çıktı

Kırklareli İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet kontrollerinde durdurulan araçtan yabancı uyruklu şahıslarla birlikte organizatörler yakalandı.

Yasa dışı göçmenleri taşıyan minibüsten şişme bot çıktı

03 Mayıs 2017 17:12

Edinilen bilgiye göre, Pehlivanköy istikametinden Edirne istikametine seyreden minibüs Kırklareli İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Minibüste yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 5 Cezayir uyruklu kaçak, bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen M.G. ve S.T. isimli 2 şahıs yakalandı. Araçta göçmenlerin muhtemelen Meriç nehrini geçerken kullanacağı 1 adet şişme bot, 2 adet kürek ve 1 pompa tespit edildi.

Olayla ilgili organizatörler Cumhuriyet Savcılığına mevcutlu olarak sevk edildi. Şahıslar alınan ifadelerinin ardından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununca toplam 2 bin 937 TL idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Yakalanan yasa dışı göçmenlere toplam 12 bin 535 TL idari para cezası uygulanarak, sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. Araçta bulunan 1 adet şişme bot, 2 adet kürek ve 1 pompaya el konuldu. 

Kaner Akaner

Etiketler: Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, şişme bot, yasa dışı göçmenler


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