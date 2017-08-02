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Yasa dışı yakalanan 93 saka kuşu doğaya bırakıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde yasa dışı yakalanan 93 saka kuşu doğaya bırakıldı.

Yasa dışı yakalanan 93 saka kuşu doğaya bırakıldı

02 Ağustos 2017 12:50

Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı ve Fahri Av Müfettişi Tufan Dokuyucu, gelen bir ihbarı değerlendirerek sonucu Halitağa Mahallesi’ne gitti. Mahallenin kırsal bölgesinde Suriye uyruklu bir avcının saka kuşu yakalamak için tuzak kurduğunu tespit eden Dokuyucu 3 adet kafeste 93 adet saka kuşu ele geçirdi. Şahıs hakkında yasal işlemler başlatırken, ekipmanlara da el konuldu. Güzel ötüşleriyle bilinen kuşlar doğaya bırakıldı.
Dokuyucu, yasa dışı avcılığa karşı olduklarını, bu tür av yapan kişi ve kişilerin kendilerine ya da güvenlik güçlerine ihbar edilmesini istedi. 

Ersoy Yalçın

Etiketler: mersin, saka kuşu


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