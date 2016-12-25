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Yasa dışı yollardan Türkiye’ye geçmeye çalışan 880 kaçak yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), çeşitli ülkelerden Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 880, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 15 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yasa dışı yollardan Türkiyeye geçmeye çalışan 880 kaçak yakalandı

25 Aralık 2016 12:18

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde TSK’nın dünkü günlük faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçiş teşebbüsünde bulunan 802 şahsın ve Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 15 şahsın yakalandığı bildirildi. Yapılan müdahaleler sonucunda; 9 bin adet kaçak sigara, 7 adet cep telefonu ve 132 adet ilaç ele geçirildi.

Açıklamada, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 4 şahsın yakalandığı belirtilerek, müdahaleler sonucunda 40 kilogram şeker ve 40 kilogram pirincin ele geçirildiği kaydedildi.
Ayrıca, Yunanistan’dan 73, İran’dan 1 şahsın Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.  

Abdullah Sarıca
 

Etiketler: kaçak göçmen


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