Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde TSK’nın dünkü günlük faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçiş teşebbüsünde bulunan 802 şahsın ve Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 15 şahsın yakalandığı bildirildi. Yapılan müdahaleler sonucunda; 9 bin adet kaçak sigara, 7 adet cep telefonu ve 132 adet ilaç ele geçirildi.

Açıklamada, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 4 şahsın yakalandığı belirtilerek, müdahaleler sonucunda 40 kilogram şeker ve 40 kilogram pirincin ele geçirildiği kaydedildi.

Ayrıca, Yunanistan’dan 73, İran’dan 1 şahsın Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

Abdullah Sarıca

