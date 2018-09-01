Yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek istene FETÖ'cüleri taşıyan tekne alabora oldu

Alınan bilgiye göre; bugün 17.45 sıralarında Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığının Ayvalık Sarımsaklı Çıplak Ada mevkiinde devriye görevi yaparken, bir fiber tekne ile yasa dışı yollarla Midilli Adasına gitmeye çalışan ve içerisinde 6 Türk vatandaşının olduğu teknenin battığı tespit edildi.

4 yetişkin ve 2 çocuğun Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG 8 ekiplerince su üstünde boğulmak üzereyken kurtarıldı.

E.K., G.K., E.K., A.D., Ş.D. ve E.N.D. isimli 6 kişi Cunda Adası’nda bulunan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. İnsani yardımların yapıldığı 6 kişi daha sonra Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekiplerine teslim edildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan kimlik tespiti ile GBT sorgusu ve üst aramaları neticesinde 2 çocuk haricindeki 4 şüphelinin FETÖ\PDY Silahlı Terör örgütü üyesi oldukları, Bursa’da haklarında Adli İşlem yapıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin üzerlerinde toplam 13 bin Euro ve 5 bin 350 dolar para ele geçirildiği öğrenildi.

Ayvalık Polisi’nin, FETÖ/PDY mensubu kişileri yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçırmaya çalışan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Suat Salgın

