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Yasadışı bahis operasyonunda 21 tutuklama

Hatay merkezli 4 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 85 kişiden 21’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yasadışı bahis operasyonunda 21 tutuklama

28 Aralık 2017 21:35

Alınan bilgiye göre, 21 Aralık’ta Hatay merkezli 4 ilde düzenlenen “Kerpeten” adlı yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan toplam 85 kişiden 21’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, aralarında 2 polis memuru ve 1 uzman çavuşun da bulunduğu 26 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler de emniyetteki sorgulamalarının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyonda suçtan elde edildiği belirlenen 5 milyon değerinde lüks otomobil, arsa, villa ve daireye, 18 adet BİTCOİN (sanal para) makinesine ve 97 bin 235 TL, bin 150 dolar, 3 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 27 adet dolu fişek, çok sayıda bilgisayar, telefon ve flash diske el konulmuştu. 

 

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