Yasadışı MLKP üyesi 11 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günün'de provokatif eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle biri Antalya'da olmak üzere kentte bazı adreslere baskınlar yapılarak 2'si kadın 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen S.O., B.A.,. B.K., Y.E., F.Ç., S.A., M.T., M.T., Ö.S., O.T. ve D.H. adlı zanlılar, geceyarısına kadar süren savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk olan S.Z., U.A., F.Ç., C.Ç. ve R.F. adlı şüpheliler ise savcılık tarafından 'adli kontrol' şartı ile salıverildi.

Sadık Kahraman