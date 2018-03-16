Yasağa bir gün kala gölden balık fışkırdı

İznik Gölü'nde 15 Marttan itibaren başlayan avlanma yasağı, gümüş balığı haricinde sazan, yayın, İsrail sazanı, ak balık (tatlı su kefali), levket, gördek, ilik ve kızılkanadı kapsıyor. Yasak müddetince Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, jandarma, emniyet güçleri ve Sahil Bot Komutanlığı ekipleri denetim yapacak. Gölde avlanma yasağı 15 Haziranda sona erecek. Yasağa uymayanlarabin 150 lira para cezası kesilecek. Aynı zamanda av malzemeleri ve sandalları da müsadere edilebilecek.

Av yasağına bir gün kala İznikli balıkçıların ağları kepekleme balığı ile dolup taştı. Bu duruma balıkçılar şaşırda. Yıllar evvel gölde nesli tükenen ve halk tarafından lezzetli kabul edilen kepekleme balığı bu sene yeniden ortaya çıktı. 14 Mart sabahı Çakırca sahilinden göle ağ atan balıkçılar, akşama doğru büyük bir sürprizle karşılaştı. İznikli balıkçıların kayığa çektiği ağlardan kepekleme balığı fışkırdı.

Çakırca'da balıkçılık yapan Öktem ailesi, yakaladıkları kepekleme balıklarını bir yandan ağlardan temilerken, diğer yandan da kara yolundan geçen araç sahiplerine sattı. "Yoldan geçeni durduruyor bu balıklar" diyen Fadime Öktem, "Her sene böyle olsun, gölümüzün bereketi bol olsun inşaallah" dedi.

Balıkçılar daha evvel de İznik gölünde istakoz bolluğuna dikat çekmişti.

Halil Ataş