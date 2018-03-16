Diğer
Kategoriler

Yasağa bir gün kala gölden balık fışkırdı

Bursa'da İznik Gölü'nde av yasağı başlarken, balıklar aniden bollaştı.

Yasağa bir gün kala gölden balık fışkırdı

16 Mart 2018 11:30

İznik Gölü'nde 15 Marttan itibaren başlayan avlanma yasağı, gümüş balığı haricinde sazan, yayın, İsrail sazanı, ak balık (tatlı su kefali), levket, gördek, ilik ve kızılkanadı kapsıyor. Yasak müddetince Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, jandarma, emniyet güçleri ve Sahil Bot Komutanlığı ekipleri denetim yapacak. Gölde avlanma yasağı 15 Haziranda sona erecek. Yasağa uymayanlarabin 150 lira para cezası kesilecek. Aynı zamanda av malzemeleri ve sandalları da müsadere edilebilecek.

Av yasağına bir gün kala İznikli balıkçıların ağları kepekleme balığı ile dolup taştı. Bu duruma balıkçılar şaşırda. Yıllar evvel gölde nesli tükenen ve halk tarafından lezzetli kabul edilen kepekleme balığı bu sene yeniden ortaya çıktı. 14 Mart sabahı Çakırca sahilinden göle ağ atan balıkçılar, akşama doğru büyük bir sürprizle karşılaştı. İznikli balıkçıların kayığa çektiği ağlardan kepekleme balığı fışkırdı.

Çakırca'da balıkçılık yapan Öktem ailesi, yakaladıkları kepekleme balıklarını bir yandan ağlardan temilerken, diğer yandan da kara yolundan geçen araç sahiplerine sattı. "Yoldan geçeni durduruyor bu balıklar" diyen Fadime Öktem, "Her sene böyle olsun, gölümüzün bereketi bol olsun inşaallah" dedi.
Balıkçılar daha evvel de İznik gölünde istakoz bolluğuna dikat çekmişti.  

Halil Ataş

Etiketler: av yasağı, balık, bursa

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç