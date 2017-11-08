Yasak aşk cinayetinde iki tutuklama





Olay, 2 Kasım Perşembe günü Altınekin ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kalınyer mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki A.S., pancar sökmek için gittiği tarlada başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay sonrası Konya İl Jandarma Komutanlığı Altınekin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından olayla ilgili A.S.’nin hem amca oğlu hem de eniştesi olan İ.S. (47) ile yeğeni M.S. (23) gözaltına alındı. Öldürülen A.S.’nin, karısı Z.S. ile amca oğlu ve eniştesi olan İ.S.’nin ‘yasak aşk’ yaşadığını karısına gelen mesajla öğrendiği ve savcılığa giderek mesaj kayıtlarını çıkaracağını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine paniğe kapılan Z.S.’nin, İ.S.’yi arayarak, “A. durumu öğrendi. Bizi köye rezil edecek. Ne yap ne et bizi bu durumdan kurtar” dediği ileri sürüldü. Bunun üzerine İ.S., amca oğlu A.S.’yi pancar tarlasında 1 saat muhabbet ettikten sonra tabancayla başından vurarak öldürdü. Olay sonrası titiz çalışma yapan Konya İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ekipleri tarafından cinayete kurban giden A.S.’nin karısı Z.S. ve İ.S. ile yeğeni M.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S.’nin karısı Z.S. ile amca oğlu İ.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Mustafa Yaşar Beşer