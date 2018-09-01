Diğer
Kategoriler

Yasak bitti, Bilecik'te balık tezgahları şenlendi

Bilecik'te, denizlerde avlanma yasağının kalkmasıyla farklı balık çeşitleri tezgahlarda yer almaya başladı.

Yasak bitti, Bilecikte balık tezgahları şenlendi

01 Eylül 2018 18:01

1 Eylül itibariyle balıklarda av yasağının bitmesiyle tezgahların balık çeşitleriyle renklendiğini belirten balıkçı Celal Karakaya, ilk günde vatandaşların hamsiyi talep ettiğini anlattı. Karakaya, "Vatandaşlar ilk balığa büyük rağbet gösteriyorlar. Fiyatlar bugün için biraz pahalı olsa da ileri ki günlerde fiyatlarda gözle görülür düşüklük olacaktır. Karadeniz hamsi 15 TL, sardalya 20 TL, Karadeniz palamut tane 10 TL, çupra ve levrek ise 30 TL'den satılıyor. Bu sene balık sezonundan biz balıkçılar çok umutluyuz" dedi.

Cem Kaan Toka
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç