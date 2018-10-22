Yasak Elma 19. yeni son bölüm canlı İZLE | YASAK ELMA 20. yeni fragman son bölüm fragman İZLE (Fox TV, Youtube İZLE)

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Oyuncu kadrosunda; Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma 20. bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlandı mı? Yıldız ve Halit arasında neler yaşandı? Zeynep ve Alihan hangi kararı aldı? Gerilimin iyice tırmandığı dizinin yeni son bölümünde neler oldu? Yayınlanır yayınlanmaz Yasak Elma 20. Yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleyebileceğiniz linkleri ve tüm ayrıntılar haberimizin devamında… İşte ayrıntılar…

YASAK ELMA 19. BÖLÜM ÖZETİ

Yasak Elma 19. yeni son bölüm sürpriz gelişmelerle dolu… İşte dizide bu hafta yaşanacakların kısa bir özeti… Defne'nin Yıldız'ın sırrını açıklaması Halit ve Yıldız evliliğinin ortasına adeta bomba gibi düşmüştür. Artık Halit, Yıldız ile ilgili bir karar aşamasına gelmiştir. Halit'in kafasının karışıklığı ise Ender'in işine yarayacaktır. Yıldız ise boş durmayacak ve Halit'i geri kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Alihan ve Zeynep hayatlarını ayrı olarak geçirme çabasındadır. Ve Alihan ise Zeynep'i unutmak için önemli bir karar alır. Peki bu karar nedir? Bu karar Alihan ve Zeynep'i nasıl etkileyecek? Peki, Zeynep bu durum karşısında ne yapacak? Yıldız Halit'in gönlünü yeniden kazanabilecek mi? Halit ve Yıldız boşanacak mı?

YASAK ELMA GEÇEN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yasak Elma geçen son bölümde; Yıldız ve Halit ilişkisi, iyice çıkmaza girmiş, Alihan ve Zeynep ilişkisinin herkesin içinde ulu orta ifşa edilmesi ortalığı birbirine katmıştı. Yaşanan bu kriz sonrası Alihan'la yaşadıklarından ötürü büyük bir pişmanlık duyan Zeynep hem Cem'i üzdüğü için hem de utanılacak bir duruma düştüğü için kendisini suçlu hissetti. Bu krizden yararlanan Alihan'ın ablası ise kendisine teklif sunan Ender'le birlikte harekete geçme kararı aldı. Diğer yandan, Yıldız ve Halit'in ilişkisi her defasında yeni bir açmaza düşmesi, Ender'in bu durumu kendi lehine çevirmesine neden olmuştur. Fırsatı kaçırmayan Ender, Kemal'e eski eşi Yıldız'a karşı daha yakın ve ilgili davranması için talimatta bulundu. Kendisine umursamaz tavırlar sergileyen Halit'ten intikam almak isteyen Defne'nin son planıyla dizide adeta fırtına koptu. Defne, bu hamlesiyle Yıldız'ı Halit'in gözünde bitirir. Ender ise Halit'i geri kazandığına emindir.

YASAK ELMA 20. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Senaryosunu Zeynep Soyata ve Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Yasak Elma 20. Bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlanır mı henüz belli değil. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içinde yukarıda yer alan linklere tıklayıp izleyebilir, diziyle ilgili son haberleri yine buradan haberimizin içinden takip edebilirsiniz.