Yasak Elma 20. yeni SON BÖLÜM izle | YASAK ELMA 21. bölüm YENİ FRAGMAN son bölüm FRAGMAN İZLE (Fox TV, Youtube İZLE)

YASAK ELMA 20. yeni SON BÖLÜM İZLE | YASAK ELMA 21. bölüm YENİ FRAGMAN son bölüm FRAGMAN İZLE (Fox TV, Youtube İZLE)

Oyuncu kadrosunda; Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma 21. bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlandı mı? Yasak Elma son bölümde; Yıldız'a dair duyduklarıyla birlikte evi terk eden Halit soluğu Ender'in yanında alırken, Zeynep, Alihan'a dönmeyi düşünürken büyük hayal kırıklığına uğradı. Peki, yeni son bölümde Halit ve Ender cephesinde olaylar nasıl gelişti? Yıldız'ın yeni hamlesi ne oldu? Hira'nın varlığı Alihan ve Zeynep'i nasıl etkiledi? Gerilimin iyice tırmandığı dizinin yeni son bölümünde neler oldu? Yayınlanır yayınlanmaz Yasak Elma 21. Yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleyebileceğiniz linkleri ve tüm ayrıntılar haberimizin devamında… İşte ayrıntılar…

YASAK ELMA 20. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma 20. yeni son bölümde sürpriz gelişmelerin ardı arkası kesilmeyecek. Zeynep, Hira ve Alihan'ı birlikte görmüş ve büyük hayal kırıklığına uğramıştır. Bu büyük üzüntüyle yaşamaya çalışırken, Alihan'ı her gün iş yerinde görmenin verdiği sıkıntılar da cabasıdır. Diğer yandan, Hira'nın Alihan'ın odasını habersizce karıştırması sonucu ortaya çıkan yanlış anlama, Zeynep ve Alihan ilişkisini başka bir yere taşıyacaktır. Peki, Hira Alihan'ın odasında ne görmüştür? Bunu Alihan'a söyleyecek mi? Tüm bunlar yaşanırken, Yıldız ise Halit ve Kemal arasında kalmıştır. Artık duyguları ve mantığı arasında bir karar vermek zorundadır. Ender ise Halit'in artık kendisine döneceğinden emindir. Peki, Halit Ender'e geri dönmeyi mi düşünüyor? Yıldız aşkı mı yoksa mantığını mı seçecek? Yıldız ve Halit arasındaki dengeler değişecek mi? Alihan ve Zeynep arasındaki durum nasıl ilerleyecek? İşte tüm bunların yanıt bulacağı Yasak Elma 20. yeni son bölüm detayları…

YASAK ELMA 21. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Senaryosunu Zeynep Soyata ve Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Yasak Elma 21. Bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlanır mı henüz belli değil. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içinde yukarıda yer alan linklere tıklayıp izleyebilir, diziyle ilgili son haberleri yine buradan haberimizin içinden takip edebilirsiniz.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yasak Elmason bölümde, Defne, Yıldız ile ilgili bilinmeyen tüm gerçekleri Halit'e anlatmasının ardından Halit neye uğradığına şaşırdı. Her ne kadar Yıldız Halit'e, annesinin evine haciz gelmesini engellemek için yaptığını söylese de, Yıldız'ın ısrarlarına rağmen evi terketti. Diğer yandan, Alihan Zeynep'in anlayışsızlığı ve çabasızlığı karşısında son derece öfkelendi ve artık mesafeli davranmaya başladı. Yıldız ise aklanabilmek için yeni bir plan yaptı. Halit'le yaşadığı problemlerin ardı arkası kesilmeyen Yıldız, kendisini seven tek kişi olduğunu bildiği Kemal'den bundan böyle yanında kalmasını istedi. Zeynep ise tam Alihan'a geri dönmeyi isterken, Alihan'ın evine gitmesiyle birlikte büyük hayal kırıklığına uğradı. Halit'in evi terk etme kararı aldıktan sonra soluğu Ender'in yanında almıştı. Peki, Zeynep'in Alihan'la ilgili yaşadığı büyük hayal kırıklığı sonrası neler oldu?

YASAK ELMA GEÇEN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yasak Elma geçen son bölümde; Yıldız ve Halit ilişkisi, iyice çıkmaza girmiş, Alihan ve Zeynep ilişkisinin herkesin içinde ulu orta ifşa edilmesi ortalığı birbirine katmıştı. Yaşanan bu kriz sonrası Alihan'la yaşadıklarından ötürü büyük bir pişmanlık duyan Zeynep hem Cem'i üzdüğü için hem de utanılacak bir duruma düştüğü için kendisini suçlu hissetti. Bu krizden yararlanan Alihan'ın ablası ise kendisine teklif sunan Ender'le birlikte harekete geçme kararı aldı. Diğer yandan, Yıldız ve Halit'in ilişkisi her defasında yeni bir açmaza düşmesi, Ender'in bu durumu kendi lehine çevirmesine neden olmuştur. Fırsatı kaçırmayan Ender, Kemal'e eski eşi Yıldız'a karşı daha yakın ve ilgili davranması için talimatta bulundu. Kendisine umursamaz tavırlar sergileyen Halit'ten intikam almak isteyen Defne'nin son planıyla dizide adeta fırtına koptu. Defne, bu hamlesiyle Yıldız'ı Halit'in gözünde bitirir. Ender ise Halit'i geri kazandığına emindir.