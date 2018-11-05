Yasak Elma 21. yeni SON BÖLÜM İZLE | YASAK ELMA 22. bölüm YENİ FRAGMAN son bölüm FRAGMAN izle (Fox TV, Youtube İZLE)

YASAK ELMA 21. yeni SON BÖLÜM İZLE | YASAK ELMA 22. bölüm YENİ FRAGMAN son bölüm FRAGMAN İZLE (Fox TV, Youtube İZLE)

Oyuncu kadrosunda; Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma 22. bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlandı mı? Yeni son bölümde heyecan dorukta! Alihan ve Zeynep sonunda hakettikleri mutluluğu yaşayabilecekler mi? Alihan ve Zeynep evleniyor mu? Yıldız Halit'e kendini affettirebilmek için ne yapacak? Eskisi gibi Halit'i kazanabilecek mi? Ender gerçekten de düşündüğü gibi kazandı mı? Hira'nın bitmeyen öfkesi hangi sonuçlara neden olacak? Gerilimin iyice tırmandığı dizinin yeni son bölümünde neler oldu? Yayınlanır yayınlanmaz Yasak Elma 22. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleyebileceğiniz linkleri ve tüm ayrıntılar haberimizin devamında… İşte ayrıntılar…

YASAK ELMA 21. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma yeni son bölümde sürpriz gelişmelerin ardı arkası kesilmeyecek. Sonunda Alihan ve Zeynep hak ettikleri mutluluğu yaşamaya ve ayrıyken kaybettikleri zamanı telafi etmeye karar vermişlerdir. Diğer yandan, dizinin seyrini değiştirecek önemli olaylardan biri de Halit'in Yıldız'ın tüm gerçeğini öğrenmiş olması... Halit Yıldız'la ilgili öğrendiği gerçekler yüzünden deliye döner. Yıldız artık hem Halit'i, hem de Kemal'i kaybetmiştir. Bu gelişmeyle birlikte Ender ise artık kazandığına emindir. Ancak Yıldız'ın ise yenilgiyi kabul etmeye hiç niyeti yoktur. Peki, Yıldız Halit'in gönlünü kazanabilecek mi? Tüm bu yaşananlardan sonra eski düzenine devam edebilecek mi? Ender ise gerçekten kazandı mı? İşte tüm bu gelişme ve soruların yanıtları Yasak Elma yeni son bölümde... Yayınlanır yayınlanmaz 22. bölüm yeni fragmanı ve yeni son bölümü canlı izleyebileceğiniz linkler ve detaylar haberimizde... Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 22. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Senaryosunu Zeynep Soyata ve Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Yasak Elma 22. Bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlanır mı henüz belli değil. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içinde yukarıda yer alan linklere tıklayıp izleyebilir, diziyle ilgili son haberleri yine buradan haberimizin içinden takip edebilirsiniz.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma yeni son bölümde sürpriz gelişmelerin ardı arkası kesilmeyecek. Zeynep, Hira ve Alihan'ı birlikte görmüş ve büyük hayal kırıklığına uğramıştır. Bu büyük üzüntüyle yaşamaya çalışırken, Alihan'ı her gün iş yerinde görmenin verdiği sıkıntılar da cabasıdır. Diğer yandan, Hira'nın Alihan'ın odasını habersizce karıştırması sonucu ortaya çıkan yanlış anlama, Zeynep ve Alihan ilişkisini başka bir yere taşıyacaktır. Peki, Hira Alihan'ın odasında ne görmüştür? Bunu Alihan'a söyleyecek mi? Tüm bunlar yaşanırken, Yıldız ise Halit ve Kemal arasında kalmıştır. Artık duyguları ve mantığı arasında bir karar vermek zorundadır. Ender ise Halit'in artık kendisine döneceğinden emindir. Peki, Halit Ender'e geri dönmeyi mi düşünüyor? Yıldız aşkı mı yoksa mantığını mı seçecek? Yıldız ve Halit arasındaki dengeler değişecek mi? Alihan ve Zeynep arasındaki durum nasıl ilerleyecek? İşte tüm bunların yanıt bulacağı Yasak Elma 20. yeni son bölüm detayları…

YASAK ELMA GEÇEN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yasak Elma son bölümde, Defne, Yıldız ile ilgili bilinmeyen tüm gerçekleri Halit'e anlatmasının ardından Halit neye uğradığına şaşırdı. Her ne kadar Yıldız Halit'e, annesinin evine haciz gelmesini engellemek için yaptığını söylese de, Yıldız'ın ısrarlarına rağmen evi terketti. Diğer yandan, Alihan Zeynep'in anlayışsızlığı ve çabasızlığı karşısında son derece öfkelendi ve artık mesafeli davranmaya başladı. Yıldız ise aklanabilmek için yeni bir plan yaptı. Halit'le yaşadığı problemlerin ardı arkası kesilmeyen Yıldız, kendisini seven tek kişi olduğunu bildiği Kemal'den bundan böyle yanında kalmasını istedi. Zeynep ise tam Alihan'a geri dönmeyi isterken, Alihan'ın evine gitmesiyle birlikte büyük hayal kırıklığına uğradı. Halit'in evi terk etme kararı aldıktan sonra soluğu Ender'in yanında aldı.