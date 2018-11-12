Yasak Elma 22. yeni SON BÖLÜM İZLE | YASAK ELMA 23. bölüm YENİ FRAGMAN | yeni son FRAGMAN izle (Fox TV, Youtube İZLE)

YASAK ELMA 22. yeni SON BÖLÜM İZLE | YASAK ELMA 23. bölüm YENİ FRAGMANI | yeni son bölüm FRAGMAN İZLE (Fox TV, Youtube İZLE) Yasak Elma'da sürpriz gelişmeler devam ediyor.

Oyuncu kadrosunda; Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma 22. bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlanacak mı? Yeni son bölümde heyecan dorukta! Ender, Yıldız'in hamileliğini öğrenmesiyle yıkılıyor ancak Halit'i bir kere daha kaybetmemek için çok riskli bir plan yapıyor. Peki Ender bu panında başarılı olabilcek mi? Yıldız ve Halit'i ayırmayı başarabilecek mi? Hira'nın dinmeyen öfkesi Zeynep ve Alihan'ın mutluluğu üzerine kara bir bulut gibi düşecek mi? Hira ile ilgili gelişmeler neler olacak? Gerilimin iyice tırmandığı dizinin yeni son bölümünde neler olacak? Yayınlanır yayınlanmaz Yasak Elma 23. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleyebileceğiniz linkleri ve tüm ayrıntılar haberimizin devamında… İşte ayrıntılar…

YASAK ELMA 22. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma 22. yeni son bölümde sürpriz gelişmelerin ardı arkası kesilmeyecek. Alihan ve Zeynep sonunda mutluluklarını doyasıya yaşama şansı yakalamışlarken, Hira'nın dengesizlikleri ve Zerrin'in verdiği tepkilerle uğraşmak zorunda kalırlar. Ender, Yıldız'ın hamile olmasıyla yıkılır. Halit'le yakaladığı şansı tamamen kaybetmek üzeredir. Yıldız ise evliliğinin bitmemesi için çok riskli bir oyun oynuyordur. Peki Ender'in bu çok riskli planı ne? Halit hamilelik haberinden sonra ne yapacak? Ender planını gerçekleştirebilecek mi? Hira'nın öfkesi Alihan ve Zeynep'e nasıl zarar verecek? Tüm bu gelişme ve soruların yanıtları Yasak Elma yeni son bölümde... Yayınlanır yayınlanmaz 23. bölüm yeni fragmanı ve yeni son bölümü canlı izleyebileceğiniz linkler ve detaylar haberimizde...

YASAK ELMA 23. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Senaryosunu Zeynep Soyata ve Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Yasak Elma 23. Bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlanır mı henüz belli değil. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içinde yukarıda yer alan linklere tıklayıp izleyebilir, diziyle ilgili son haberleri yine buradan haberimizin içinden takip edebilirsiniz.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sonunda Alihan ve Zeynep hak ettikleri mutluluğu yaşamaya ve ayrıyken kaybettikleri zamanı telafi etmeye karar vermişlerdir. Diğer yandan, dizinin seyrini değiştirecek önemli olaylardan biri de Halit'in Yıldız'ın tüm gerçeğini öğrenmiş olması... Halit Yıldız'la ilgili öğrendiği gerçekler yüzünden deliye döner. Yıldız artık hem Halit'i, hem de Kemal'i kaybetmiştir. Bu gelişmeyle birlikte Ender ise artık kazandığına emindir. Ancak Yıldız'ın ise yenilgiyi kabul etmeye hiç niyeti yoktur. Peki, Yıldız Halit'in gönlünü kazanabilecek mi? Tüm bu yaşananlardan sonra eski düzenine devam edebilecek mi? Ender'in Erden Bilir planı işe yaradı. Hesap sormak isteyen Yıldız, Kemal'in evine gitti. Halit'in öfkesi giderek artarken, Kemal artık sık sık Halit'in karşısına çıkacak gibi görünüyor. Cem Amerika'ya dönme kararı aldı. Öfkesini kontrol edemeyen Hira, Alihan ve Zeynep'in ilişkisine zarar verecek mi? Ve Ender bombayı patlattı. Bir diğer bomba gelime de Halit'le boşanmak üzere olan Yıldız'ın hamile olduğu ortaya çıkması oldu. Peki bundan sonra Ender ne yapacak? Halit'in kararı ne olacak? Halit boşanmaktan vazgeçecek mi? Hira'nın bitmeyen öfkesi hangi sonuçlara neden olacak? Ender ise gerçekten kazandı mı?

YASAK ELMA GEÇEN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Zeynep, Hira ve Alihan'ı birlikte görmüş ve büyük hayal kırıklığına uğramıştır. Bu büyük üzüntüyle yaşamaya çalışırken, Alihan'ı her gün iş yerinde görmenin verdiği sıkıntılar da cabasıdır. Diğer yandan, Hira'nın Alihan'ın odasını habersizce karıştırması sonucu ortaya çıkan yanlış anlama, Zeynep ve Alihan ilişkisini başka bir yere taşıyacaktır. Peki, Hira Alihan'ın odasında ne görmüştür? Bunu Alihan'a söyleyecek mi? Tüm bunlar yaşanırken, Yıldız ise Halit ve Kemal arasında kalmıştır. Artık duyguları ve mantığı arasında bir karar vermek zorundadır. Ender ise Halit'in artık kendisine döneceğinden emindir.