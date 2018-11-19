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Yasak Elma 23. yeni SON BÖLÜM İZLE | YASAK ELMA 24. bölüm YENİ FRAGMAN | Yeni son FRAGMAN izle (Fox TV, Youtube İZLE)

Yasak Elma 23. yeni SON BÖLÜM İZLE | YASAK ELMA 24. bölüm YENİ FRAGMAN | Yeni son FRAGMAN izle (Fox TV, Youtube İZLE)
Yasak Elma 23. yeni SON BÖLÜM İZLE | YASAK ELMA 24. bölüm YENİ FRAGMAN | Yeni son FRAGMAN izle (Fox TV, Youtube İZLE)

Yasak Elma 23. yeni SON BÖLÜM İZLE | YASAK ELMA 24. bölüm YENİ FRAGMAN | Yeni son FRAGMAN izle (Fox TV, Youtube İZLE) YASAK ELMA 24. bölüm yeni fragmanı merakla bekleniyor. Oynadığı oyunun gerçeğe dönüşmesiyle artık gücün yeniden kendine geçtiğini düşünen Yıldız ne yapacak? Ender'in bunun için yeni planı ne? Alihan nasıl kurtulacak? Halit'in alacağı yeni karar ne? Yayınlanır yayınlanmaz izleyebileceğiniz Yasak Elma 24. bölüm yeni fragmanı ve son bölüm izleme linkleri ve detaylar haberimizde…

Yasak Elma 23. yeni SON BÖLÜM İZLE | YASAK ELMA 24. bölüm YENİ FRAGMAN son bölüm FRAGMAN İZLE (Fox TV, Youtube İZLE) - Foto Galeri

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YASAK ELMA 23. YENİ SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yasak Elma canlı izleme linki burada! Yasak Elma 23. son bölüm izlee.. Yasak Elma izle .. YASAK ELMA CANLI İZLE... YASAK ELMA 24. bölüm yeni fragman izle... Yasak Elma 2. sezon 23. yeni son bölümde bomba gelişmeler... Oyuncu kadrosunda; Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma 24. bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlanacak mı?Geçen son bölümde öfke kontrolünü kaybeden Hira, Alihan'ın uçağını kaçırmış, Yıldız'ın hamileliği sahte sanılırken gerçek olduğu ortaya çıkmıştı. Yeni son bölümde ise, Alihan'ın uçağının kaybolması herkesi ama en çok da Zeynep'i perişan ederken, umutların tükenmesi artık an meselesidir. Yıldız ise Halit'e oynadığı oyunun gerçek çıkmasının şaşkınlığını üstünden kolayca atar ve gücün artık kendisinde olduğunu herkese göstermeye çalışır. Peki yeni son bölümde tüm bu gelişmelerden sonra olaylar nasıl gelişecek? Gerilimin iyice tırmandığı dizinin yeni son bölümünde neler olacak? Yayınlanır yayınlanmaz Yasak Elma 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleyebileceğiniz linkleri ve tüm ayrıntılar haberimizin devamında… İşte ayrıntılar…

YASAK ELMA 24. BÖLÜM YENİ FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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YASAK ELMA 23. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma 23. yeni son bölümde sürpriz gelişmelerin ardı arkası kesilmeyecek. Alihan'ın uçağının kaybolması herkesi, en çok da Zeynep'i perişan eder. Bütün umutların tükenmesi artık an meselesidir. Zeynep Alihan'ın olmadığı bir hayatı nasıl yaşayacağını düşünür. Yıldız ise Halit'e oynadığı oyunun gerçek çıkmasının şaşkınlığını üstünden kolayca atar ve gücün artık kendisinde olduğunu herkese göstermeye çalışır. Peki, bu gelişmeler üzerine Ender ne yapacak? Halit'in alacağı yeni karar ne olacak? Alihan nasıl kurtulacak? Hira ölecek mi? Tüm bu gelişme ve soruların yanıtları Yasak Elma yeni son bölümde... Yayınlanır yayınlanmaz 24. bölüm yeni fragmanı ve yeni son bölümü canlı izleyebileceğiniz linkler ve detaylar haberimizde... 

YASAK ELMA 24. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Senaryosunu Zeynep Soyata ve Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Yasak Elma 24. bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlanır mı henüz belli değil. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içinde yukarıda yer alan linklere tıklayıp izleyebilir, diziyle ilgili son haberleri yine buradan haberimizin içinden takip edebilirsiniz.

YASAK ELMA GEÇEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alihan ve Zeynep sonunda mutluluklarını doyasıya yaşama şansı yakalamışlarken, Hira'nın dengesizlikleri ve Zerrin'in verdiği tepkilerle uğraşmak zorunda kalırlar. Ender, Yıldız'ın hamile olmasıyla yıkılır. Halit'le yakaladığı şansı tamamen kaybetmek üzeredir. Yıldız ise evliliğinin bitmemesi için çok riskli bir oyun oynuyordur. Peki Ender'in bu çok riskli planı ne? Halit hamilelik haberinden sonra ne yapacak? Ender planını gerçekleştirebilecek mi? Hira'nın öfkesi Alihan ve Zeynep'e nasıl zarar verecek? Yıldız'ın hamile olduğunu öğrenen Halit şokta… Argunlar hamilelik haberini nasıl karşılayacak? Halit'in ayrılmasına engel olmak isteyen Yıldız, riskli bir oyunun içinde! Yıldız'ın hamile olması Erim'in tüm hayallerini yıktı. Zeynep her şeyden uzaklaşıp sadece Alihan'la olmak istiyor. İş gezisine çıkan Alihan`ı korku dolu anlar bekliyor! Kemal'in kendinden emin tavırları Halit'in hiç hoşuna gitmiyor. Ender iyice gözünü karartırken, Yıldız'dan Ender'e karşı hamle geldi! Ender Aysel'den önemli bir şey rica etti. “Ben senin attığın her adımı çok iyi biliyorum.” diyen Halit'in gözü Zehra ve Kemal'in üzerinde! 

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