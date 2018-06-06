Yasak Elma Talat Bulut kim? Talat Bulut kimdir? Talat Bulut kaç yaşında?

Talat Bulut kimdir? Talat Bulut kaç yaşında? Yasak Elma Talat Bulut kim? İşte Talat Bulut hakkında bilmeniz gereken her şey...

TALAT BULUT KİMDİR? TALAT BULUT KAÇ YAŞINDA?

Yasak Elma dizisinde rol alan Talat Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettiriyor. Oyunculuğuyla olduğu kadar esprili kişiliğiyle de hayranlarının sevgisini kazanan Talat Bulut’un hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor.

Talat Bulut, 23 Mart 1956 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı ama tamamlamadan yarıda bıraktı. 1975 senesinde Ankara Sanat Tiyatrosu'nda "Dimitrov" isimli oyunda sahneye çıkarak sanat kariyerine başladı. Ankara Sanat Tiyatrosu'na büyük emek veren Talat Bulut, Türkan Şoray vesilesiyle kamera karşısına geçti ve "Hazal" filmiyle beyazperde kariyerine adım attı.

Halen sinema ve dizilerde rol alan Talat Bulut, bir döneme damga vuran Annem dizisinde Vahide Perçin ile başrolü paylaştı. Yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı 2014 yapımı sinema filminde Mahir Öğretmen performansıyla ise büyük beğeni kazandı.