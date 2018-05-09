Yasal takibe giren borçlu sayısı ilk çeyrekte azaldı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin, negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı Mart 2018 Raporu’na göre; bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018 yılı Ocak - Mart döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 379 bin kişi oldu.

Yılın ilk çeyreğinde, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında azalarak 222 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 7 oranında artarak 220 bin kişi oldu.