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Yaşam Akademisi ile Şubat dolu geçecek

Yaşam Akademisi, Akbatı ve Akasya’daki söyleşilerine Şubat ayında da devam edeceğini duyurdu.

Yaşam Akademisi ile Şubat dolu geçecek

08 Şubat 2018 10:46

Dolu içeriğiyle misafirlerini her hafta farklı bir konuyla Akbatı’da ağırlayan Yaşam Akademisi’nin Şubat ayındaki ilk konuğu, Uzman Psikolog Sinem Olcay Kademoğlu olacak. Yapılan açıklamaya göre Kademoğlu, 1 Şubat Perşembe günü, saat 14.00’da gerçekleştireceği ‘Çocuk Gelişiminde Duygusal Zeka ve Duygusal Rehberlik’ söyleşisinde ebeveyn-çocuk ilişkisinde duygusal zekanın öneminden bahsedecek.

Ayın ikinci söyleşisini konsantrasyon ve farkındalık üzerine kadim öğretileri temel alan teori ve pratiğe odaklı çalışmaları ile bilinen Doç. Dr. Ufuk Çakmakçı yapacak. 8 Şubat Perşembe günü, saat 14.00’da Akbatı misafirleriyle bir araya gelecek olan Çakmakçı, ‘Mutluluk Yolunda İnsan Zihninin Doğasını Anlamak’ başlıklı söyleşisinde insanın halinden memnun olması için gerekli anlayış ve teknikleri paylaşacak.

Yaşam Akademisi, 15 Şubat Perşembe günü bilinçaltı üzerine yazdığı kitaplarla adından söz ettiren Barış Muslu ile devam edecek. Muslu, Akbatı’da saat 14.00 itibariyle başlayacak söyleşisinde yeni kitabı NeuroAşk’tan bilgiler paylaşarak misafirlere aşkın bilimsel yönünü ve günlük hayatta doğru ilişkiyi hatasız olarak yaşamak için en pratik tüyoları verecek.

Şubat ayının Akbatı’daki son konuğu ise ‘Fermente Gıdalar ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar’ isimli söyleşisiyle sağlık editörü Nihal Doğan olacak. 22 Şubat Perşembe günü, saat 14.00’da ziyaretçilerle buluşacak Doğan, yoğurt, peynir, sirke, turşu, boza, zeytin, kefir, ekmek, tarhana, şalgam satın alırken ya da yaparken dikkat edilecek püf noktaları aktaracak.

Yaşam Akademisi Akasya’da ise zihinsel, bedensel ve ruhsal anlamda sağlıklı, bütünsel yaşam konusu ile algıların sağlık ve mutluluk üzerindeki etkileri üzerine odaklanan Alev Tekinak Özderici’yi ağırlayacak. 21 Şubat Çarşamba 15:00’te gerçekleşecek, ‘Mutluluk için Bütünlük’ başlıklı söyleşide Özderici, ‘Beden mi önce hastalanır ruh mu? Zihnimiz her şeyi farklı algılarsa hayatımız değişir mi? Bizi zehirleyen algılar neler? Ruh iyileşmeden beden iyileşir mi?’ gibi soruların yanıtlarını misafirlerle paylaşacak.
 

Etiketler: Yaşam Akademisi

 

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