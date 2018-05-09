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‘Yaşam Hakkı-Duvar’ projesine destek

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın (İZEV) projesi ‘Hayvanlar ve Biz’ sergisinin tanıtım şarkısı 15 milyonun üzerinde izlendi.

Yaşam Hakkı-Duvar projesine destek

09 Mayıs 2018 14:24

Topluma sanatla katkı sağlayan projeler üretmeyi hedefleyen Berko İlaç, bu yaklaşımından yola çıkarak desteklediği, İZEV’in (İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı) ‘Hayat ve Biz’ projesinin ikinci etabı olan ‘Hayvanlar ve Biz’ beklenen etkiye ulaştığı açıklandı. Serginin tanıtım şarkısı 15 milyonun üzerinde izlendi. 

Projeyi dünyaya tanıtacak olan tanıtım şarkısı Roger Waters'ın desteğiyle ‘Another Brick in The Wall’ oldu. Pink Floyd'un solisti Roger Waters, 1979 yılında piyasaya çıkardıkları ‘The Wall’ albümündeki ‘Another Brick in The Wall’ isimli kült şarkısının haklarını, dünyada ilk kez bu proje için İZEV’e verdi ve dünyada ilk kez ‘The Wall’ şarkısı için farklı bir dilde söz yazıldı. “Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar” diyen ‘Yaşam Hakkı - Duvar’ şarkısında ve video klibinde; Selda Bağcan, Funda Arar, Kubat, Koray Avcı ve Yavuz Dizdar gibi ünlü isimler yer aldı.

Berko İlaç’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Zihinsel engelli olarak tanımlanan çocuk, genç ve yetişkin ‘farklı’ bireylere yönelik tüm negatif algılamaları dönüştürmeyi hedefleyen bu değerli projenin destekçileri arasında yer almaktan ve projeyi en başından beri desteklemekten ötürü mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz”.
 

 

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