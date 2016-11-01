Son yıllarda ekonomik olarak tasarrufun önemi ve genç nesillerin tasarruf konusundaki eğitimi, fark edilebilirlik açısından önemli hale geldi.

Beyaz eşya alırken üzerindeki enerji tüketim etiketini okuyun ve A sınıfını tercih edin diyen Katman, “Enerji koruyucu lambalar satın alarak, aydınlatma maliyetini yüzde 75 azaltabilirsiniz. Odadan ayrıldığınız zaman lambaları kapatınız. Lambaların daha iyi çalışması için kuru bezle temizleyiniz. Kirli ve tozlu lambalar, yüzde 25 daha fazla enerji tüketir” diye konuştu.

“Türkiye’nin 2023 hedefine ulaşması için tasarruf şart”

Yardımlaşarak tasarrufuna dikkat çeken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güneri Akalın, vatandaşların birbirleri ile yardımlaşmaları, tasarruf edebilenlerin mali piyasalar aracılığı ile yatırımları finanse ederek işsizlere iş sağlamak ve büyümeyi sürdürmelerine devam etmeleri gerektiğini söyledi. İşsizlik, yoksulluk ve cehaleti yenecek olan yurt içi tasarruf hacminin kalkınmamızı finanse edecek düzeye gelmesi gerektiğini ifade eden Akalın, “Küresel ekonomik yarışta bugün 16. ekonomi olan Türkiye’nin 2023 hedefine varabilmesi ve Dünya’nın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alabilmesi, tasarruf hacmimizin, kalkınma çabamızı daha doğrusu yatırımlarımızı finanse edecek düzeyde olmasına bağlıdır” dedi.

“Dünya tasarruf gününü genç nesillere aktarmak demek, tasarrufun onlar için anlamını açıklamaktır” diyen Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aylin Sözer Çapan, “İnsanlar gibi yerkürede yaşlanıyor. Yaşlanan insanın vücut fonksiyonları zayıfladıkça daha uzun yaşaması için beslenmesine, uykusuna ve diğer yaşam şartlarına dikkat etmesi gerek. Yeryüzünde de bu şartlara dikkat etmek hem dünyanın hem insanın yaşam kalitesini arttıracaktır” açıklamalarında bulundu.

