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Yaşam tadında aylık buluşmalara organizatör Ahmet San konuk oldu

Medicana International İstanbul Hastanesinin düzenlediği 'Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar’a bu ay, duayen isim Organizatör Ahmet San konuk oldu.

Yaşam tadında aylık buluşmalara organizatör Ahmet San konuk oldu

26 Aralık 2016 15:38

Büyükçekmece eski Cumhuriyet Başsavcısı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı vekili Hikmet Gülay, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Ömer Şatır, Büyükçekmece Rotary Kulüp Başkanı ve üyeleri, Büyükçekmece Belediyesi meclis üyeleri ve 140 kişilik seçkin davetli Medicana International İstanbul Hastanesine konuk oldu. Tarkan, Kenan Doğulu, Mustafa Sandal, MFÖ, Sezen Aksu, Sertap Erener gibi pek çok sanatçının da menajerliğini ve dünyaca ünlü starların organizatörlüğünü yapan Ahmet San, 43 yıllık meslek hayatında yaşadığı deneyimleri paylaştı.

Ahmet San, Büyükçekmece'de kurulacak Avrupa'nın en büyük film platosu hakkında seyircilere önemli bilgi verdi. Aylık buluşmaların sonunda sevenleri ile fotoğraf çektiren San, ''Bu organizasyonu düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Sağlıkta sanat konuşmak hepimize iyi geldi ve en önemlisi de yeni nesil benim sadece 'Popstar' jüri üyesi olamadığımı öğrendi, mutluyum.'' açıklamasını yaparak geceye veda etti. 

Etiketler: Hikmet Gülay, Medicana International İstanbul Hastanesi, Organizatör Ahmet San


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